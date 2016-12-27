Deterjanı çamaşır suyuyla karıştırmayın!

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Farklı temizlik ürünleriyle karıştırılarak yapılan temizlik hem eviniz hem de sizin için tehlikelidir. İşte ev temizliğinde birlikte kullanılmaması gereken ürünler:

ÇAMAŞIR SUYU VE ALKOL

Bu iki kimyasal ürünün birleştirilmesi sonucunda, sinir sistemi, akciğerler, böbrekler, karaciğer, gözler ve cilt zarar görür. Baş dönmesi, bulantı hatta ölümcül sonuçlara neden olabilir.

ÇAMAŞIR SUYU VE AMONYAK

Bu karışım solunum sistemine ciddi zarar veriyor. Amonyakda yüksek dozda patlayıcı madde bulunmaktadır.

ÇAMAŞIR SUYU VE SİRKE

Sirke gibi asitli ürünleri çamaşır suyuyla karıştırdığınızda toksik gazlar ortaya çıkıyor. Bu iki ürün birleştirildiğinde göz yanması ve akciğer hasarına neden olabilir.

ÇAMAŞIR SUYU VE DİĞER TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

Tuvalet temizleyici, bulaşık deterjanı ve cam temizleyici ürünler ile çamaşır suyu karıştırılmamalıdır. Bu karışım solunum ve göz problemlerine yol açabilir.

KARBONAT VE SİRKE

Bu iki ürün karıştırıldığında birbirini etkisiz hale getiriyor. Etkisiz hale geldiği için temizlikte bir işe yaramıyor. Kapalı bir kapta karıştırılan bu karışım patlamaya neden olabilir.

FARKLI MARKALARIN AYNI TEMİZLEYİCİ ÜRÜNLERİ

Her ürünün kendine özel formülü vardır. Bu ürünleri karıştırmak ciddi kimyasal reaksiyonlarına neden olabilir.

Temizlik ürünlerinin zararlı etkilerinden korunmak için bu yöntemi uygulayın:

Temizlik ürünlerini orjinal kutularında saklayın.

Evde amonyak ve çamaşır suyu kullanmamaya çalışın.

Çamaşır suyu ve amonyak kullandıktan sonra hem evinizi hem de ellerinizi bol bol su ile yıkayın.

Çamaşır suyunu diğer temizlik ürünleriyle karıştırmamaya dikkat edin.

Temizlik ürünlerinde güvenlik önerilerini mutlaka okuyun.