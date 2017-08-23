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Detaylar ortaya çıktı! O ülkeye bir telefonu yetti...

Katar Emiri Al Sani ile Senegal Devlet Başkanı Sall'in telefon görüşmesinden önemli bir karar çıktı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:10
Detaylar ortaya çıktı! O ülkeye bir telefonu yetti...

Arika ülkesi Senegal, Katar ile Arap ülkeleri arasındaki krizin ardından çektiği Doha Büyükelçisi için yeni bir karar aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi Sorumlusu Ahmed bin Said er-Ramihi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Senegal, Doha Büyükelçisi'ni Katar'a yeniden gönderme kararı aldı" ifadesine yer verdi.

Telefonla görüştü

Katar resmi haber ajansı QNA ise söz konusu kararın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin dün Senegal Devlet Başkanı Macky Sall ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından alındığını duyurdu.

Gelişmeler ele alındı

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesi ve Körfez krizi başta olmak üzere Ortadoğu'daki gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

Senegal, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin ardından Doha Büyükelçisi'ni 7 Haziran'da "istişare" amacıyla çektiğini duyurmuştu.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle Körfez krizi patlak vermişti. Bunun ardından bazı ülkeler Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:10
  1. Arika ülkesi Senegal
  2. Katar
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