Detaylar ortaya çıktı, 149 hedefe kitlenildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin kontrolündeki Afrin’e yönelik operasyon sinyalinin ardından gözler Afrin’in dört yanındaki askeri hareketliliğe döndü. 13 Ekim’den bu yana örgütün Afrin ve kırsal bölgelerindeki hareketliliğini İHA ve fiziki istihbaratla adım adım izleyen güvenlik birimlerinin operasyon öncesi sabit ve aynı hat üzerindeki 149 noktayı vurması bekleniyor.



Ankara ile Moskova hattında 15 Aralık tarihinden bu yana gerçekleştirilen 7 görüşmede, Afrin operasyonu konusunda önemli mesafe kat edildiği, ancak Rus yetkililerin YPG sonrası için Afrin’in nasıl şekilleneceğine dair Ankara’dan bazı planlamalar beklediği iddia edildi. Diplomatik kaynaklar, Rusya’nın, Afrin’deki terör unsurlarına yönelik operasyon sonrasına ilişkin bölgenin İdlib veya Fırat Kalkanı prosedürüne dahil edilmesine sıcak bakmadığı, onun yerine kentte yerel bir yönetim veya bölgenin rejime terk edilmesini istediği belirtiliyor. Türkiye’nin ise Afrin’in, Rusya ile birlikte üzerinde uzlaşı sağlanan bir yönetim modeli ile yönetilmesinden yana olduğu ileri sürülüyor.



AFRİN 45 GÜNDÜR DİKKATLE İZLENİYOR



Türkiye’nin 2017 yılı içinde 3 kez Afrin’e operasyon gerçekleştirmeyi planlarken teknik hazırlıkların tamamlanmasına rağmen diplomatik kanallardan beklenen olumlu sonuçlar alınamadığı için operasyonu askıya aldığı belirtildi. Bölgede bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ise fiziki istihbarat ve havadan sağladığı görüntülü istihbarat bilgilerini örtüştürmek üzere özel operasyon merkezi ile bölgedeki gelişmeleri son 45 günden bu yana dikkatle izlendiği öğrenildi.



EKİMDEN BU YANA HAZIRLIK YAPILIYOR



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye yönelik Afrin ve Münbiç’te operasyon gerçekleştirileceğine dair yaptığı açıklamaların ardındansa şimdi tüm dünyanın gözleri bölgede. 13 Ekim’den bu yana hazırlıklarını sürdüren TSK, Türkiye’nin farklı askeri birliklerinden en özel kuvvetlerini bölgeye kaydırdı. Afrin’in halihazırda doğu-batı ve kuzey hattından tamamen kuşatıldığı ifade edilirken, olası operasyon sürecinde terör örgütü YPG’nin 3 tarafının kuşatıldığı için teröristlerin rejim kontrolündeki güneydoğu istikametinden kaçabileceğine dikkat çekiliyor.



BİRİNCİ AŞAMA HAVADAN



Rusya ile yapılan diplomatik görüşmelerde sona yaklaşıldığı kaydedilirken, diplomatik ve askeri kaynaklar bölgenin fiziki koşullarını, PKK ve YPG’nin bölgedeki sabit ve hareketli unsurlarını dikkate alarak operasyonun ilk aşamada havadan gerçekleşecebileceğini belirtiyor. Hava operasyonlarının 6 günle sınırlı kalmasının beklendiği öğrenilirken, ekim ayından bu yana havadan ve yerel unsurlar aracılığı ile elde edilen fiziki istihbarata göre sabit ve hareketli 71’i Türkiye, İdlib ve Fırat Kalkanı sınır bölgesi yanı başında olmak üzere toplam 149 hedefin havadan ve sınır hattındaki topçu birlikleri desteği ile vurulacağı ifade ediliyor. Ancak askeri kaynaklar, bu tip operasyonlarda kara unsurlarının sahaya girmesi ile süpürme harekâtının yapılabileceğine dikkat çekiyor.



İKİNCİ AŞAMA KARADAN



İkinci aşamada ise fiziki koşulların uygun olması nedeniyle Fırat Kalkanı bölgesinden ve İdlib hattından operasyonun yoğunlaşacağı ve çatışmaların yoğunluğuna göre Türkiye sınır hattından topçu ateşi ile hedeflerin vurulacağı kaydedildi. Askeri kaynaklar, doğu ve batı hattından yapılacak sıkıştırma harekâtı sonrası Türkiye sınır hattından da operasyona destek gidebileceğini belirtiyorlar.



ÇUKURLAR KAZILDI



Afrin’den gelen bilgilerine göre ise terör örgütü PKK/YPG’nin, Afrin kent merkezi içinde ve kentin dış kuşağını oluşturan 9 bölgede Doğu ve Güneydoğu illerinde olduğu gibi çukurlar kazdığını ve örgütün çatışmaların şiddetine göre Afrin’deki çatışmaları çukur savaşına dönüştürmeyi planladığı kaydedildi. Diğer taraftan askeri yetkililerin de örgütün bu hamlesine karşı Doğu ve Güneydoğu illerinde meskun mahal çatışmalarına katılan tecrübeli birlikleri sahada kullanabileceği öğrenildi.



Önceki gün TSK’nın Afrin kırsalındaki YPG mevzilerine yönelik gerçekleştirdiği obüs atışları sonrasında örgüt mensuplarının özellikle fiziki koşulların zorlu olduğu Karababa, Raco, Fırfır, Sorik, Adamo, Hırabısülük ve Biloko bölgelerinden 5 km geri çekildiği öğrenildi.



‘HAWK’LAR AFRİN’E KİLİTLENDİ



Suriye’nin Afrin İlçesi’ne komşu olan Hatay’ın Kırıkhan İlçesi’ndeki 12. Hawk Batarya Komutanlığı’nda bulunan ve 40 kilometre menzili olan çok sayıda Hawk füze bataryasının namluları Afrin İlçesi’ne kilitlendi. İHA'nın haberine göre Hawk füzelerinin Afrin’in Qude, Ma’mal Üshangi ve Sate bölgelerine yönlendiği gözlendi.



SINIRDA SEVKIYAT



Afrin operasyonu öncesi Hatay’daki sınır birliklerine askeri sevkıyat devam ediyor. Gaziantep 5. Zırhlı Tugayı’ndan yola çıkan 10 TIR’a yüklenmiş tank ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) araçlar Narlıca Hudut Taburu’na gönderildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait topçu birlikleri cumartesi günü Suriye sınırındaki Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden, PKK/ PDY kontrolündeki Afrin’in Basufan, Memelan, Cindere, Meskenli ve Raco bölgelerine 40 atış yaptı. Dün de hudut karakolu yakınlarından 5-6 kez ağır makineli silahlarla atış sesleri duyuldu.





Kaynak: Habertürk