Destici'nin PKK açıklamasındaki soru işaretleri

Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında "Bu bana gelen doğrudan bir bilgidir, yorum değildir" demesine rağmen kaynağını açıklamayarak; PKK, şu anda Doğu'da eylem yapmıyor gibi, kabuğuna çekilmiş gibi gözüküyor. Devlet yetkilileri bize terörü bastırdıklarını, durdurduklarını söylüyorlar. Ben işin aslının böyle olmadığını düşünüyorum ve PKK’nın büyük bir hazırlık içerisinde olduğunu biliyorum ve bunun bilgilerini alıyorum" diyerek büyük bir iddiada bulundu.

50 BİN TERÖRİST YETİŞTİRİYORLAR



Destici'nin kime ve hangi bilgilere dayandırdığı belli olmayan iddiasında "Suriye'nin Afrin ve Kamışlı kentlerinde terör örgütü hazırlık yapıyor, Kandil’de bulunan üst düzey PKK liderlerinden her birisi bir bölgeye gönderilmiş durumda. Her birisi orada bir bölgede 10 bine yakın PKK’lı terörist yetiştiriyor. Toplam 50 bin teröristin yetiştirildiği ve hazırlandığı söyleniyor. Bu zamana kadar hiç kullanmadıkları silahları kullandıkları söyleniyor. Devletimizin sürece mutlaka ama mutlaka müdahale etmesi lazım. Bu bana gelen doğrudan bir bilgidir, yorum değildir. Süratle kolordularımız oralara yollanmalı ve acilen müdahale edilmelidir” dedi.

İstihbarat ve bölgeyi yakından takip eden güvenlik uzmanları bu zamana kadar böyle bir bilgi paylaşmadı. Uzmanlar ise Destici'nin iddiasını abartılı buldu.

Bu açıklamayla ilgili uzmanlar üç nokta üzerinde duruyor.

Birincisi: Destici, zaten istihbaratın elinde olan ve gizlilikle sürdürülen operasyonlar için açıklamadığı bir bilgiyi paylaşarak operasyonları tehlikeye attı.

İkincisi: Eğer ki İstihbarat böyle bir bilgiye sahip değilse, bu gizli istihbaratı desteci nereden ve kimden aldı? Bilgileri ve kaynağını neden istihbarat birimleriyle paylaşmak yerine basın toplantısında 'açıkça' paylaştı?

Üçüncüsü: Bölgede binlerce PKK'lı teröristin öldürüldüğü operasyonlarla terör örgütü bölgeden tamamen sökülüp atılma noktasına geldi. Mehmetçiğin canını dişine takarak sağladığı başarı neden PKK'nın bir kaybı değilde bir çekilme stratejisi olarak gösterilmeye çalışılıyor.?

(Haber7)