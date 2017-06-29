Destici'den Srebrenitsa açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Lahey Temyiz Mahkemesinin Srebrenitsa kararına ilişkin, "Orada hayatını kaybeden 8 bin masum Boşnak'ın, bunlara reva görülen bu zulmün karşılığı sadece yüzde 30 oranında tazminat mı olacak? Bunların kabul edilmesi mümkün değildir." dedi.



Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk ve İslam coğrafyasında son dönemde yaşanan olaylara dikkati çeken Destici, Müslümanların ve Türklerin geçmişte ağır soykırımlara uğradığını belirtti.

Bunlardan birinin de 22 yıl önce Srebrenitsa'da yaşandığını anımsatan Destici, Lahey Temyiz Mahkemesinin, Srebrenitsa'da 1995 yılında yaklaşık 300 Boşnak erkeğin ölümünden Hollanda hükümetinin "kısmen sorumlu" olduğu yönündeki kararı onamasını eleştirdi.

Destici, bu kararın yaptırımının nasıl uygulanacağını merak ettiğini ifade ederek, "Peki bunun yaptırımı ne olacak? Sadece tazminat mı olacak? Orada hayatını kaybeden 8 bin masum Boşnak'ın, bunlara reva görülen bu zulmün karşılığı sadece yüzde 30 oranında tazminat mı olacak? Bunların kabul edilmesi mümkün değildir. Hollanda hükümetine ve dönemin sorumlularına en ağır şekilde hukuk ve hapis cezaları verilmelidir. Bunlar uygulanmalıdır. Hollanda hükümeti çıkıp açıkça Bosna Hersek'ten, Boşnak kardeşlerimizden özür dilemelidir. Hatasını kabul etmelidir." diye konuştu.

İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşanan saldırılara da değinen Destici, İsrail devletinin Ramazan Bayramı'nda Gazze halkını bombaladığını kaydetti.

Destici, bu saldırıları lanetleyerek, "Bu saldırılar bugüne kadar nasıl netice vermemişse bundan sonra da vermeyecektir. Masum ve mazlum ama bir o kadar da mağrur Filistin halkı, dün bu saldırılara nasıl direndi ve karşı koyduysa bundan sonra da karşı koymaya devam edecektir. Ta ki kendine ait olan toprakların tamamı kendisine verilene, tam bağımsız bir Filistin devleti ortaya çıkana kadar." ifadelerini kullandı.

Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasına ilişkin de Destici, şunları kaydetti:

"Pek çok insan mağdur olduğunu iddia ediyor ve bizim de birebir şahit olduğumuz hadiseler var. Dolayısıyla bu mağduriyetlerin ve mağduriyet iddialarının ortadan kaldırılması için biliyorsunuz OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu. Fakat bu komisyon hala çalışmaya başlamadı. Bu da farklı spekülasyonların yapılmasına sebep oluyor. Bu spekülasyonların sona ermesi, her şeyden önemlisi adaletin tecelli etmesi ve varsa iddia edilen mağduriyetlerin ortadan kaldırılması anlamında komisyonun bir an önce çalışmaya başlaması gerekiyor."

Kaynak: AA