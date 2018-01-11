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Destici’den ‘Milli İttifak’a açık destek

Destici, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik olarak kurulan Milli İttifaka yeşil ışık yaktı.

11 Ocak 2018 Perşembe 03:33
Destici’den ‘Milli İttifak’a açık destek

“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” sebebiyle basın mensupları ile kahvaltıda bir araya gelen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik olarak kurulan Milli İttifaka yeşil ışık yaktı. Bugüne kadar iktidarın ülke yararı için yaptıklarını düşündükleri politikaları desteklediklerini belirten Başkan Destici, şunları dile getirdi: “Bizim bir kanaatimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimlerinde yeniden aday olacağını açıklar ise bizde kanaatimizi bir karara bağlarız. Ülkemizin iki köklü partisinin Yenikapı’da başlayan ve 16 Nisan referandumunda bizimde içinde bulunduğumuz birlikteliği devam ettirerek, 2019 seçimlerinde işbirliği yapma kararlarını çok olumlu bir adım olarak görüyoruz. Milliyetçi ve muhafazakâr iki siyasi görüşün bir araya gelmesi bu fikriyatın temsilcileri olan diğer partilerin katılması ile daha da güçlenecektir. Bizim arzumuz budur. Neticede de ‘Büyük Birlik’ kurulmuş olacaktır.”

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA 

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 03:33
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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