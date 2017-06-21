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Mustafa Destici'den Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne ilişkin çarpıcı iddia

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı sözde ‘adalet ‘ yürüyüş ile ilgili önemli bir iddiada bulunarak "Bu yürüyüş öncesinde 'hayır' diyen bütün partileri, 'hayır'a destek veren bütün grupları ve kişileri ziyaret etti. Buradaki amaç 'hayır' blokunu bir arada tutmaktır." dedi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 17:00
Mustafa Destici'den Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne ilişkin çarpıcı iddia

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünün 2019 seçimleri için yapıldığını iddia etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı tepki yürüyüşüne ilişkin, konuşan Destici, "Bu yürüyüş öncesinde 'hayır' diyen bütün partileri, 'hayır'a destek veren bütün grupları ve kişileri ziyaret etti. Buradaki amaç 'hayır' blokunu bir arada tutmaktır. Bunu 2019'a taşıma sürecidir." dedi. 

Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Milletvekili Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı tepki yürüyüşüyle ilgili değerlendirmede bulunan Destici, şunları söyledi:

"AMAÇ 'HAYIR' BLOKUNU BİR ARADA TUTMAKTIR"

"Adalet ya da hukuk aranan değil, tamamen siyasi bir yürüştür. Kendileri de ifade etmektedirler. Zaten bu yürüyüş öncesinde de 'hayır' diyen bütün partileri ziyaret etti. Hatta sadece partileri değil, referandumda 'hayır'a destek veren bütün grupları ve kişileri ziyaret etti. Buradaki amaç 'hayır' blokunu bir arada tutmaktır. Bunu 2019'a taşıma sürecidir. Bu yürüyüş, bu ziyaretlerin devamıdır." 

Bu parti ve grupların önemli bir kısmının Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne destek vereceğini anlatan Destici, ülkenin ayrışmaya ve kamplaşmaya değil, kardeşliğe ihtiyacı olduğunu, bu sürece ana muhalafet partisi liderinin katkı vermesi gerektiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 17:00
  1. bbp
  2. Yürüyüş
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
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