Destici'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Dış güçler bu durumu...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne ilişkin konuştu ve Kılıçdaroğlu'na seslendi.

Destici, kardeşi Mücahit Destici'nin vefat eden kayınpederi Hasan Hüseyin Terli için Ziyapaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

Namazın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne ilişkin şunları söyledi:

"Yapılan yürüyüşü Türkiye de dünya da gördü. Artık bunu uzatmak başka olumsuz sonuçlar doğurabilir. İş kontrolden çıkabilir. Adaletin aranması gereken yer sokaklar değil Meclistir. Uzlaşarak, yargıya olan güveni nasıl en üst seviyeye çıkartırız, bunun çözümünü bulmak lazım. Yapılan yürüyüşün siyasi bir yürüyüş olduğu anlaşılmıştır. Artık sonlandırmak lazım. Sokakta adaletin aranmasının sonuçları pahalıya patlayabilir. Dış güçler bu durumu kullanarak istismara neden olabilirler."

Destici, iyi niyetle çıkılan bir yürüyüş eyleminin sonunun kötü bitmemesini istediklerini dile getirerek, "Bazen dış güçler sizden habersiz her şeyi planlarlar. Bu da dış güçlerin bir oyunu olabilir. Fakat bu oyunun içinde olanlar oyunu anlamayabilirler. Fakat sokakta olacak dalgalarda dış güçler sörf yapabilir. Buna izin vermemek lazım." dedi.