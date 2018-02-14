Destici'den İlker Başbuğ'a zor soru: Sizin döneminizde...

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasının başında Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiğini anımsatan Destici, terör örgütleriyle mücadelede şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Yozgat Barosuna kayıtlı avukat Emine Gün'ün, Musa Özalkan'ın, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulmasını talep etmesini değerlendiren Destici, "Yazıklar olsun. Bu milletin yüzüne nasıl bakacaklarını, bundan sonra nasıl bu toplum içerisinde yaşayacaklarını da artık kendilerinin düşünmesi gerektiğini buradan ifade ediyorum." diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı'nın planlandığı şekilde ilerlediğini dile getiren Destici, harekatın kısa sürede tamamlanıp bölgenin terör örgütlerinden temizleneceğini ifade etti.

Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyi ile Fırat'ın doğusu ve batısında gerekli zamanlarda harekatlara devam edilmesi gerektiğine işaret eden Destici, "(Türkiye), onların bu bölgede rüyası olan bir otonom devlet kurma hayalini elbetteki zindana çevirecektir. Buna müsade etmeyecektir. Arkasında ABD değil, isterse dünyanın bütün ülkeleri Çanakkale'de olduğu gibi 7 düvel olsun, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve büyük Türk milleti buna müsade etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

- "Dahil olmalarını doğru bulmuyorum"

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Destici, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un açıklamalarına yönelik bir soru üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Eski genelkurmay başkanlarının, özellikle siyasetçilerin birbirleriyle yapmış olduğu tartışmalara müdahil olmalarını doğru bulmuyorum. İlker Başbuğ'a şunu sormak isterim. Siz konuşacak makamda değildiniz, icra edecek makamdaydınız. Genelkurmay Başkanlığı döneminizde PKK terör örgütü niye bitmedi? Bence İlker Başbuğ önce bunun cevabını versin."

Siyasetçilerin hakaret içermeden ve toplumu ayrıştırıcı, çatıştırıcı bir dil kullanmadan birbirlerini eleştirebileceğine dikkati çeken Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapılan harekatla ilgili düşüncelerini ifade edebilirler. Bu harekatı Türk ordusunu, kahraman Mehmetçiğimizin moralini yüksek tutma, başarılı olma adına dilek ve temennilerini, buradaki görüş ve önerilerini yüksek sesle dile getirebilirler. Bunlara karşı yapılan haince açıklamalara, bildirilere karşı elbetteki en sert şekilde cevap verebilirler. Benim anladığım kadarıyla İlker Başbuğ, özellikle Türk Tabipler Birliği ve HDP'nin etrafında hizalanan ya da onlara arka çıkan birtakım siyasetçilere, bizler tarafından verilen sert cevaplardan rahatsız olmuş gözüküyor. Bence bunlardan hiç rahatsız olmasın."

- "Yunanistan pervasızlığına devam ederse..."

Türkiye ile Yunanistan arasında son zamanda yaşanan gerginliğe ilişkin bir soru üzerine Destici, Yunanistan'ın gerginliği fırsata çevirerek Türkiye'nin hakkı olan adaları kendi sınırları içine katma amacında olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin buna fırsat vermeyeceğini vurgulayan Destici, "Ben inanıyorum ki gerekli cevap kısa zamanda kendilerine verilecektir. Zaten sözlü olarak verilmiştir. Ama Yunanistan bu pervasızlığına devam ederse ben inanıyorum ki askeri anlamda da bu cevapla karşı karşıya kalacaktır." dedi.

- "İttifaklar yasal hale getirilmeli"

"AK Parti ile MHP arasındaki Milli Mutabakat Komisyonu çalışmaları" ile ilgili değerlendirmesi sorulan Destici, milli ve yerli kesimleri bir araya getirmeyi amaçlayan ittifaka destek verdiklerini söyledi.

Milli Mutabakat Komisyonun taslak çalışmasının tamamlandığını anımsatan Destici, şöyle konuştu:

"Büyük Birlik Partisi olarak bu husustaki düşüncelerimiz net. Biz, ittifakların yasal hale getirilmesini arzu ediyoruz. Bunun nasıl olacağı konusunda da daha önce fikirlerimizi sizinle paylaştık. İttifak içerisinde yer alacak her parti, mutlaka kendi amblemiyle ittifakın içerisinde yer almalı. Lakin liste tek olmalı. Çünkü liste farklı olduğu zaman ittifak etmiş partiler, seçim meydanında birbirleriyle karşı karşıya gelirler. Dolayısıyla ittifak yapan bu partilerin aleyhine bir sonuç doğurur. İkincisi, artık oylar meselesi var. Onlar, ittifakın dışında kalan partilerin işine yarayabilir. Üçüncüsü de ittifak eden partiler ayrı listelerle seçime girdiği zaman ayrı bir sandıkta oylanacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminin bundan olumsuz yönde etkileneceği kanaatindeyiz."

Destici, yarın Ukrayna'nın başkente Kiev'e 2 günlük bir ziyaret gerçekleştireceğini de sözlerine ekledi.