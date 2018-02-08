Destici'den flaş açıklama: Afrin'den sonra...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının boynunun borcudur Zeytin Dalı Harekatı'nın yanında durmak. Askerimizin ve polisimizin terörle mücadelede yanında durmak her Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşının boynunun borcudur. Bu harekatın yanında durmayanlar hainlerdir." dedi.

PKK YANDAŞLARI AT KOŞTURAMAYACAK

Destici, partisinin Tokat il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin kritik bir süreçten geçtiğini söyledi. Bu sürecin en önemli ayaklarından birinin terörle mücadele olduğuna dikkati çeken Destici, "Türkiye, şu anda hem dışarıda hem içeride terörün tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele veriyor. İçeride bunun çok ciddi sonuçlarının alındığını bölgeye yaptığımız ziyaretlerde de çok açık şekilde gördük. İnşallah mücadele bu azimle sürdüğü sürece terör örgütü PKK ve onun yandaşları geçmiş dönemlerde olduğu gibi at koşturamayacak. Bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadele devam edecek." diye konuştu.

Uluslararası emperyalist güçlerin 1. Dünya Savaşı'ndan bugünlere kadar bölge coğrafyasını şekillendirmeye, bölüp parçalayıp sömürüp yönetmeye gayret etiklerini, bunu da belli oranda başardıklarını anlatan Destici, bu süreçte milyonlarca masum Müslümanın kanına girdiklerini vurguladı.

Destici, Türkiye'nin terörle mücadelesini sınırlarının dışına taşıdığına işaret ederek, şöyle devam etti:

TÜRKİYE DEFALARCA UYARDI

"Çünkü özellikle Suriye'nin kuzeyinde ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı şemsiyesi altında PKK, PYD, YPG terör örgütü kendine alan oluşturmuş. Bu alan içinde kalıcı olmaya, hatta devletleşmeye kadar gidecek bir sürecin altyapısını atmaya başlamıştır. Elbette ki Türkiye buna sesiz kalamayacaktır. Türkiye bu hususta ABD ve diğer muhataplarını defalarca uyarmıştır ama maalesef başta ABD olmak üzere diğer uluslararası güçler, Türkiye'nin bu uyarılarına kulak vermedi. Türkiye baktı ki oradan bir fayda yok. O zaman dedi ki 'kendi göbeğimi kendim keserim'. Önce Fırat Kalkanı Harekatı gerçekleştirildi. Orada başarılı olunca İdlib operasyonu. Orada da başarılı bir harekat yapıldı. Şimdi de Afrin harekatı. Türkiye ABD'yi, Rusya'yı ve muhataplarını defalarca uyardı. Bu bölgede asla PKK, PYD, YPG'ye müsaade edemeyeceğini, buradan çıkarılmasa askeri müdahale edeceğini net şekilde ifade etti. Muhatapları gerekli adımları atmayınca Türkiye gerekli adımları attı."

AFRİN'DEN SONRA HEDEF MÜNBİÇ

Türkiye'nin bir süre önce Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığını hatırlatan Destici, şunları kaydetti:

"İnanıyoruz, çok fazla süre geçmeden Afrin şehir merkezine de girilecek. Tamamen o bölge PKK, PYD, YPG'li teröristlerden temizlenerek gerçek sahiplerine teslim edilecek. Yine orada eskiden olduğu gibi Kürt, Türkmen, Arap kardeşçe yaşamaya devam edecek. Afrin'den sonra hedef Münbiç. Eğer ABD yine Türkiye'ye kulaklarını, gözlerini kapatır, Türkiye'den gelen sağduyulu seslere cevap vermez ve gereğini yapmazsa elbette ki Türkiye Münbiç operasyonunu da gerçekleştirecek. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının boynunun borcudur Zeytin Dalı Harekatı'nın yanında durmak. Askerimizin ve polisimizin terörle mücadelede yanında durmak her Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşının boynunun borcudur. Bu harekatın yanında durmayanlar hainlerdir. Açıkça söylüyorum. Hainler de hak ettiği muameleyi görmelidir."

BBP Genel Başkanı Destici, daha sonra Tokat Valisi Ömer Toraman ile Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu ziyaret etti.