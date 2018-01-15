Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, KHK açıklamasıyla büyük tepki alan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarıyla ilgili konuştu.

15 Ocak 2018 Pazartesi 13:23
Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici Destici, bir radyo istasyonunda katıldığı programına katılarak gündemi değerlendirdi.

Destici, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün son dönem açıklamalarına ilişkin görüşü sorulması üzerine, özel bir Cumhurbaşkanlığı süreci geçiren Gül'e saygılarının olduğunu anlattı.

Toplumun hemen hemen her kesimiyle diyalog içinde olan Gül'ün Cumhurbaşkanlığını bıraktıktan sonra belli bir süre siyasete de karışmadığına dikkati çeken Destici, şöyle konuştu:

GÜL'ÜN AÇIKLAMALARI İÇİN NE DEDİ

"Siyasi partilerle ilgili şöyle bir hassasiyet var, çünkü biz de yaşıyoruz bunu, yani içeride olanlar. Belki siyasi partilerde yönetici pozisyonunda olmayanlar bunu anlamakta güçlük çekebilir. Siyasi partilerin bir fikri, düşüncesi oluyor ama sizin içinizden biri çıkıp bununla ilgili kamuoyu önünde konuşunca bu o siyasi partiye zarar veriyor ve tabanı tarafından da hoş karşılanmıyor. İçeriğine girmiyorum.

USÜL YÖNÜNDEN YANLIŞ BULUYORUM

Usül yönünden yanlış buluyorum. Bir siyasi partiyle bağı ve kimliği olan kişilerin bunu içeride konuşmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Biz de benzer süreçleri yaşamış ve tecrübe etmiş birisiyiz. Dolayısıyla içeride nasıl rahatsızlık verdiğini biliyorum. Eğer bir ombudsman gibi görüş açıklayacaksa Sayın Gül, o zaman bütün siyasi kimliklerinden sıyrılıp, bunu ayan beyan ifade edip, 'Benim hiçbir siyasi partiyle bir bağım kalmamıştır, ben tamamen bütün siyasi partilere eşit mesafedeyim. Bundan sonra görüşlerimi bu kimliğimle açıklayacağım.' derse ona herkes saygı duyar."

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 13:23
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fernando Muslera o giderse bende giderim
    1. Fernando Muslera o giderse bende giderim
    2. Arda Turan'ın imza törenindeki Çinli..
    3. TOKİ'den ev almak isteyenlere büyük..
    4. Erdoğan'a hediye edilmişti...Rekor kırdı
    5. Jordi Alba: Real Madrid bize 19 puan..
    6. Bingöl'de öldürülen PKK'lı bakın kim..
    7. Beşiktaş maçları Çin'de yayınlanacak
    8. Milyonlarca kişiye müjde! Artık..
    9. Ülke şokta! Başkentte silahlı çatışma,..
    10. Ruhani'den ABD'yi çıldırtacak açıklama
    11. Tüm ülkeler sıraya girdi
    12. Avrupa şokta! 200 yıllık dev resmen..
    13. Trabzonspor'dan Tosic bombası
    14. Fikret Orman'dan 'Türk bayrağı' gafı!
    15. Yıldız futbolcu Trabzonspor'un..
    16. Meteorolojiden flaş açıklama! Günlerce..
    17. Ümit Özat: Son 15-20 yılın en iyi ligi..
    18. Valencia,Trabzonspor'un yıldızı için..
    19. Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    20. Tekstil devine 'boğa' davası açtı
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    'Şer' ittifakına kötü haber! AK Parti ve MHP ezdi geçti
    'Şer' ittifakına kötü haber! AK Parti ve MHP ezdi geçti
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı