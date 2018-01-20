Destici'den Afrin operasyonuna yönelik ilk yorum

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır" açıklamasıyla ilgili "Afrin operasyonunun devletimiz, milletimiz ve kardeş coğrafyamız için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Operasyona katılan güvenlik güçlerimize ve onlarla birlikte olan diğer birliklere başarılar diliyorum. Rabbim, kahraman ordumuzun yâr ve yardımcısı olsun." dedi.