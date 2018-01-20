Destici'den Afrin operasyonuna yönelik ilk yorum
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Afrin operasyonuna ilişkin açıklamada bulunarak, "Devletimiz, milletimiz ve kardeş coğrafyamız için hayırlı olsun" dedi.20 Ocak 2018 Cumartesi 16:39
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır" açıklamasıyla ilgili "Afrin operasyonunun devletimiz, milletimiz ve kardeş coğrafyamız için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Operasyona katılan güvenlik güçlerimize ve onlarla birlikte olan diğer birliklere başarılar diliyorum. Rabbim, kahraman ordumuzun yâr ve yardımcısı olsun." dedi.