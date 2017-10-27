Destekleyen cihazlarınız varsa, kurulum rehberi burada

Android 8.1 nasıl kurulur?

Öncelikle, bu güncellemenin Nexus 6P, Nexus 5X, Pixel, Pixel XL, Pixel 2 – 2 XL ve Pixel C modellerine kurulabildiğini hatırlatalım. Bu cihazlardan birine sahipseniz, aşağıdaki işlemleri sırasıyla yerine getirerek Android 8.1 versiyonuna geçebilirsiniz. Bu sürümün final sürüm olmadığını ve kendi insiyatifiniz ile yapmanız gerektiğini de hatırlatalım.

İlk olarak bilgisayarınızdan internet tarayıcısı ile android.com/beta adresine girin. Telefonunuzda kullandığınız Google hesabı ile bu siteye giriş yapın. Siteye hesabınızla giriş yaptıktan sonra, uyumlu cihazlar listesine bakıp elinizdeki telefonun uyumluluğunu onaylayın.

Elinizdeki cihaz uyumluluk listesinde çıkıyorsa Enroll Device butonuna basın. Kısa bir süre sonra, cihaza güncelleme geldiğini belirten bir bildirim gelecek. Sonrasında ise güncelleme yüklemesini yapıp diğer güncellemeleri de takip edebilirsiniz.

Android 8.1 sürümü nasıl kaldırılır?

Android 8.1 sürümünden memnun kalmazsanız veya bu sistemi kaldırmak istiyorsanız yine aynı siteye girip Unenroll Device butonuna basın. Sonrasında ise telefonunuza aktif olarak dağıtılmış olan en güncel sürüm gelecek. Bu güncellemeyi yükleyerek eski sürüme dönüş sağlayabilirsiniz.

Kaynak: shiftdelete.net