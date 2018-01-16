“Desteklerin harcandığı yerler takip edilecek”

Fakıbaba, tarımsal desteklerin faydasına dikkati çekti. Söz konusu desteklerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının yüzde 100 denetlenemediğini ifade eden Fakıbaba, “Eğer verdiğimiz destekler yanlış yerlere gittiyse onun parasını il müdüründen alırım. Çünkü bu paralarda tüyü bitmemiş yetimlerin ve 80 milyonun hakkı var” diye konuştu.

Fakıbaba, desteklere yönelik denetimlerde takım çalışmasının önemine değinerek, “Bu iş bir takım oyunu, tek başına bir bakanın ya da merkezdeki bürokratın başarılı olması mümkün değildir. Başarı asıl yerelde olur. Bu bağlamda çok ciddi çalışmalarımız var. Arkadaşlarıma inanıyor ve güveniyorum, çok dikkatli olacaklar, ölçüp biçecekler” ifadesini kullandı.