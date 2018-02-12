Destanları yazılan şehir: Kerkük

Bazı şehirler vardır ki, şehirden ötedirler. Nurlaşmışlardır: Mekke, Medine, Kudüs gibi... Tarih olmuşlar: İstanbul, Semerkand, Kerkük, Halep, Bağdat gibi... His ve fikir dünyasının merkezine dönüşmüşler: Şam, Bakü, Üsküp gibi... Kerkük bugün yaralı. Orada yaşayan soydaşlarımız tedirgin ve endişeli bir bekleyiş içinde. Ortadoğu'yu kan deryasına çevirmek isteyen başta İsrail olmak üzere emperyalist bazı ülkeler pusuya yatmış durumda. Türkiye ve şuurlu diğer bazı İslam ülkeleri ise teyakkuz halinde.

Tarih boyunca birçok şair Kerkük şehri hakkında çeşitli yazılar ve ağıtlar kaleme almışlardır. İşte o yazılardan bazıları

''Kerkük'te talan var

meni derde salan var

Çek bayraktar bayrağını

Gözü yolda kalan var''

Kerkük'te yaşayan Türkmenlerin derdi aslında yeni değildir. Bu yürek sızısı, çok eski tarihlere dayanır. Merhum Faruk Kadri Timurtaş 1949 yılında şu rubaiyi kaleme almıştır:

TÜRK İLLERİNE HASRETEN BİR DÖRTLÜK

''Ya Urumeli'mde... bülbüller ötmez

Artık Kırım-ilde ocaklar tütmez

Yollar var Kerkük'e, Tebriz'e gitmez

Yıllar var Musul'a gelmiyor bahar''

BÖLGENİN ŞİİRLERİNE BAKIŞ

Bölgede yaşayan şairler, Kerkük ve Kuzey Irak'taki Türkmen şehirleri, kasabaları ve köyleri anlatırken göz nurlarıyla birlikte kanlı gözyaşları da dökmüşlerdir. Yürekleri bu toprakların sevgisiyle dolu olan sanatkarlar, doğup büyüdükleri kutlu yerleri büyük bir inanç ve azimle ama genelde hicran ve hüzünle kaleme almışlardır. 14. yüzyılın ikinci yarısında yetişen İmameddin Nesimi, Türkçe'nin Azeri lehçesiyle yazan şairi olarak büyük şöhret kazanmıştır. Fuzuli dahil birçok şairi etkisi altına alan Nesimi, bugün de sevilerek okunan şiirleriyle tanınıyor. Hicri Dede, Hıdır Lütfi, Rauf Görkem, Mehmed Sadık, Tercilli Ömer Ağa, Mehmed Rasih Öztürkmen bu sanatkarlardan bazıalrı. Daha yakın döneme geldiğimiz zaman da Kerkük sevdasıyla kaleme alınmış yürek yakıcı mısralarla karşılaşırız.

Mehmet Ali Ahmet Bayatlı'nın ''Kerkük'te Kanlı Bir Bayram'' şiiri gam yüklüdür ve Türkmenlere yapılan katliamı anlatır. Sait Besim Demirci ise ''Kerkük Kalesi'' şiirinde bizi o topraklara alır götürür:

''Kızıl bir yığın toprak, köhre yıkık bir dıvar

Burada her adımda, tarihten macera var Babil'den

Neyneva'ya kanat germişti birgün

Şimdi bir harabezardır işte onun için ağlar''

Tevfik Celal Orhan ''Kerkük Şehri''nde sade bir dil ile gönülden akıp gelen hislerini anlatır:

''Uzak uzak ışıldayan

Yavaş yavaş fısıldayan

Tarihini kulaklara

Sarı, beyaz, kırmızı, mor

Çiçeklere bir kere sor

Neler verdik topraklara'' diye başlayan şiir, şu mısralarla sona eriyor:

''Buraya kim köprü kurdu

Kim üstünden kervan sürdü

Sor anlatsın, Hassa şehri

Sil gözünü artık dinsin

Yavruların koy sevinsin

Bedbaht anne Kerkük şehri''

Mustafa Gökkaya doğup büyüdüğü Kerkük'ü anlatırken yürek yangınını söndürmeye çalışır

''Ey yaralı Kerkük'te

Bilmem sen haralısan

Diyesen yaralısan

Gözlerin yaş ahar

Gök girip Karelisen

Kerkügem yaralıyam

Gök girip kareliyem

Gözlere tikan oldum

Men çünki yaralıyam''

Şair ''Kerkük Şarkısı''nda şehrin tarihinden bahseder ve Kerküklülerin vatana bağlılığını şu mısralarla söyletir:

''Irak'ta Kerkük şehri

Kara neft ahar nehri

Daş altun torpah gümüş

Sür sefa çekme kahrı

Siveriğ biz vatanı

Hem ana hem atanı

Ölürseğ terk etmeriğ

Bu torpahta yatanı''

Necmettin Esin'in ''Türkmen Kızı'' şiirinde sadece bölge Türkmenlerinin değil adeta Türk dünyasının tarihi dile gelir. ''Kerkük'ün'' şiirinin yanı sıra ''Selam Kerkük'' de oradaki soydaşlarımızı ve dindaşlarımızı anlatır. Sekiz kıtalık bu selamın ilk dört dizesi şöyle:

''Kerkük'ün altı Hasa

Hasa batıptı yasa

Gülşenim külhan oldu

Yad ayağ basa basa

Kerkük'üm yada seni

Salaram yada seni

Bu ruh bu canda varken

Vermerem yada seni

Yordu Kerkük

Gem meni yordu Kerkük

Babamnan kalma miras

Dedemin yurdu Kerkük''

''Ali Marifoğlu'nun ''Kerkük Destanı'' da unutulmayacak şiirlerden. Kerkük şairler şehri, ozanlar yurdudur. Babası da ünlü bir şair olan ve Türkiye'de yaşayıp gazetecilik yapan Ömer Öztürkmen Kerkük hicranını 1950'de yazdığı şu içli ve samimi mısralarla yad eder:

''Ey babamdan mukaddes, anamdan tatlı Kerkük Kime nasip olacak

Toprağında kan kucağında can vermek

Vatan!

Vatan!

Diyerek...

Mehmet İzzet Hattat, Felekoğlu, Nusret Merdan ve Bahattin Salihi de o toprağın derdini yazmış Kerküklü şairler. Ata Bezirgan'ın Telafer'den Gelen Ses''in yankısı dört bir yanı sarar:

''Gözlerimde renk olur

Öz dilime denk olur

Kerkük'te ahenk olur

Telafer'den gelen ses''

Nihat Akkoyunlu

''Çobanların türküsü

Bülbüllerin şarkısı

Her yürek çarpıntısı

Öz yurdum, canım Kerkük''

derken aslıdna hepimizin ortak hislerine tercüman olmuyor mu? Kerkük'ün şair kızı Nesrin Erbil de birbirinden etkili vatan, hasret ve gurbet şiirleri kaleme almıştır Kerkük üzerine. ''Kerkük Şehitlerine'' şiiri şu mısralarla başlar:

''Sen Cennet kapısını müjdeleyen şehidim. Sen yakın geleceği aydınlatan ümidim''

Ve şu mısralarla veda eder şair:

‘’Ey Kerküğüm uğrunda varsın tüm kanım aksın

Sen benimsin, daima benimle kalacaksın

Kerküğüm, Kerküğüm vatan Kerküğüm

Sinende şehitler yatan Kerküğüm’’

Salah Nevres ‘’Kerkük Deyişi’’nde şöyle sesleniyordu:

‘’Ey tarihimi yazan hakka revan yazaklar

Ey bağrında şüheda uyutan hür topraklar

Ey öfkeli Gurgurlar, sisli pembe ufuklar

Kaderin çoğu zaman avucunda kan görünür’’

Kerkük’te Akşam

‘’Yarınlar uzakta talihler tuzaklarda

Hayaller üşüşmede renksizlikler içinde

Dualar çırpınmada titreşen dudaklarda

Bir ümit silkinmede mavilikler içinde’’

Salah Nevres

KERKÜK’E DÜŞTÜ YOLUM

Aydil Erol, yüreği Kerkük sevdasıyla dolu olan bir şairdir. Onun ‘’Kerkük’e Düştü Yolum’’ adlı şiiri bir hicran yarası olduğu kadar bizi hüzünlere de garkedecek bir mersiye, bir ağıt gibidir:

‘’Kırık kanadım kolum

Şaşırdım sağım solum

Dört yanım dolu ölüm

Kerkük’e düştü yolum

Baba Gürgür’ün gürler

Bebeler bile inler

Eloğlu ah mı dinler

Kerkük’e düştü yolum

Gönlüm kırık gözüm pek

Dertliyem Fuzuli tek

Başka nereye gidek

Kerkük’e düştü yolum

Oğuz hayat Türkmen’em

Yüce asil ırk menem

Unutulmuş Türk menem

Kerkük’e düştü yolum’’

TÜRKÜLERE YANSIYAN ACI

‘’Altın hızma mülayim

Seni Hak’tan dileyim’’

diye başlayan meşhur Kerkük türküsü vardır. Bir başka türküsünde de şu mısralar gönüllere bir meltem gibi düşer:

‘’Meyvelerden üç güzel var sevilir

Biri alma, biri ayva, biri nar

Güzellerden üç güzel var sevilir

Biri ana, biri bacı, biri yar’’

Ama Kerkük türkülerinin hepsi aşkı, sevdayı anlatmıyor. Araların bizi melale sürükleyen deyişlere de rastlarız. Mesela şu mısralar gibi:

‘’Baba bugün dağlar yeşil boyandı

Kim yattı kim uyandı

Kalbime ateş düştü

İçimde yer da yandı

Su serptim ateş sönsün

Serptiğim su da yandı’’

‘’Mum Kimin Yanan Kerkük’’ ise doğup büyüdükleri topraklarda felaketler yaşayan Türkmenlerin yanık sesini bize duyurur:

‘’Yıktılar kalamızı

Sürdüler balamızı

Daha can boğazdayken

Çektiler salamızı

Ah Kerkük yüz ah Kerkük

Her zaman yüz ağ Kerkük

Ölseydim düşmeseydim

Men senden uzak Kerkük

Elinde yad elinde

Öt bülbül yad elinde

Bir diyar mezar olsun

Kalmasın yad elinde

Can Kerkük canan Kerkük

Her söze kanan Kerkük

Kalıpda yardan uzak Mum kimin yanan Kerkük’’

‘’BAŞIMIN TACI KERKÜK’’

Prof. Dr. Suphi Saatçi örünü Irak ve Suriye’deki Türkmenlere adamış bir insandır. Hasretin Adı Kerkük kitabı, doğduğu toprakların özlemiyle yanıp kavrulan yazarın memleketiyle kucaklaşmasının hikayesidir. Duygu yüklü sayfalarda, Kerkük’te, Erbil’de, Halep’te, Tuzhurmatı’da Musul ve Telafer’de yaşayan Türkmenlerin çile dolu hayatı anlatılıyor. Türkmenlerin bin yıldan beri vatan bildikleri topraklar dile getiriliyor. Şair, ‘’Başımın Tacı Kerkük’’ isimli şiirinde hislerini şöyle anlatıyor:

‘’Çift hecelik adın var

Doyum olmaz tadın var

Tarihlerde yadın var

Başımın tacı Kerkük

Gökte ayım yıldızım

Yürekte acım sızım

Hem türküm hem de sazım

Başımın tacı Kerkük

İstemem başka diyar

Türkmen’e Kerkük uyar

Olma sen ağyara yar

Başımın tacı Kerkük

Türkmen’in övüncüsün

Yurdumun sevincisin

Bulunmaz bir incisin

Başımın tacı Kerkük’’