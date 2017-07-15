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Destan yazan millete hakaret! Savcılar neyi bekliyor?

Yönetmen Mustafa Altıoklar, içindeki nefret ve kin duygusunu her fırsatta haince dile getirmeye devam ediyor. Altıoklar Twitter'dan mide bulandıran bir mesaj yayınladı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 23:37
Destan yazan millete hakaret! Savcılar neyi bekliyor?

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde ''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'' etkinliklerinin yapıldığı sırada yurt dışında ki hainlerin dışında bu durumu hazmedemeyen içimizdeki bazı zavallılar da içlerinde besledikleri kin ve nefreti kusmaya başladı. 

Bunlardan birisi de yönetmen Mustafa Altıoklar. Twitter hesabından küstah ve alçakca açıklama yapmaktan kendisini alıkoyamayan Altıoklar, Türk halkına iğrenç bir şekilde hakaret etti. 

Milyonların büyük bir coşku ile şehitlerimizi ve yazılan destanı unutturmamak ve anmak için sokaklara yollara döküldüğü bugünde Mustafa Altıoklar, attığı iğrenç mesajla büyük tepki gördü. 

İşte yönetmen Altıoklar'ın Twitter'dan yaptığı o çirkin açıklama;

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 23:37
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  7. Televizyon Haberleri
  • ahmet öztürkahmet öztürk3 dk önce
    Bu ruhsuz hainlerin artık son çırpınışları,meydanları dolduran yüzbinleri hazmedemiyorlar,artık bu milletin onuruyla oynayanlar kendilerini bir bir deşifre etmeye başladılar,bu gün binler tek yürek oldu hainler korktu,bu zavallı hainler halkın karşısına çıkacak yüzleri kalmadı
  • Ahirzaman Yolcusu 2023Ahirzaman Yolcusu 20235 dk önce
    Al sana.. Bi fetöcü it daha !!! Bu soytarılar nasıl oluyorda bu kadar rahat bir şekilde, şehitlerimize gazilerimize, kahraman ve müslüman türk milletine böyle tweet'ler atabiliyor anlamıyorum arkadaş !!!!!!!!!!!!!!!
  • MehmetMehmet5 dk önce
    Hocam. Bu maymun memeligiller mevzuyu anlayacak diye bekleyeceksek, bizim askerlik bitmez.Söv anasına geç öte tarafa, savcıyı meşgul edecek kadar ederi yok.
  • KaraKara8 dk önce
    Sana bu kadar özgürlük verilmiski böyle bir günde millet e hakaret ediyorsunuz buna da özgürlük diyorsun beyin özürlü senin gibi leri haber bile etmeye cen maymun mus sizi darwin ciler savcılar bu adama gereken yapılsın
  • mevlutmevlut11 dk önce
    sen siyonizmemi çalışıyorsun
  • mevlutmevlut16 dk önce
    sende beyin var mı...bence kesinlikle yok....
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