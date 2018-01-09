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Gizli tanık deşifre oldu! 'Seni paraya boğarız'

Abdulkadir Selvi, FETÖ’nün 17-25 Aralık’ın iki gizli tanığından biriyle irtibata geçtiğini yazdı.

09 Ocak 2018 Salı 10:45
Gizli tanık deşifre oldu! 'Seni paraya boğarız'

Abdulkadir Selvi, Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında 17-25 Aralık’ın iki gizli tanığından biriyle FETÖ’nün irtibata geçerek teklifte bulunduğunu iddia etti.

İşte Selvi’nin yazısından o bölüm;

'' (...) ABD’de her adım bilerek atılıyor. Peki biz ne yapıyoruz? Zarrab’ın ABD’ye gitmesine, Hüseyin Korkmaz’ın tahliye edilip elimizden uçmasına neden izin verdik diye sormayacağım. 17-25 Aralık’ta devletin gizli tanığı olan iki kişinin henüz ifadesi alınmadı. Bu kadarı da fazla olur demezseniz onu da paylaşmak isterim. 17-25 Aralık’ın iki gizli tanığından biri KHK ile ihraç edildi. Hatayı fark edenlerin çabası sonucunda geri döndü ama başka kuruma geçişi onaylanmadı. Bu arada gizli tanıkların kimliği deşifre oldu. FETÖ’cülerin, gizli tanıklardan biriyle irtibat kurduğu, “Seni paraya boğarız. Yeter ki ülke seç, seni buradan kaçırırız” diye teklifte bulundukları söyleniyor. Gizli tanığın şimdiye kadar bu tür teklifleri geri çevirdiği biliniyor. Ama ortada Hüseyin Korkmaz örneği olduğu sürece kimse güvende değil demektir. Çünkü FETÖ’nün kitabında pes etmek yatmıyor. (...)''

 

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 10:45
  1. Abdulkadir Selvi
  2. FETÖ
  3. gizli tanık
  • AkınAkın21 dk önce
    Elbette pes etmek yazmaz idam gelmez ise bunlar elbet çark tersine döner diye bekliyorlar.onun için 2019 seçimlerinde reise destek verip çogunlugun saglanıp bir an önce idamın gelmesi lazım
  • AkınAkın21 dk önce
    Elbette pes etmek yazmaz idam gelmez ise bunlar elbet çark tersine döner diye bekliyorlar.onun için 2019 seçimlerinde reise destek verip çogunlugun saglanıp bir an önce idamın gelmesi lazım
  • MehmetMehmet35 dk önce
    İnsan düşündükçe sinirleri bozuluyor. Sorumlular sorumsuzca davranmasını bedeli yok. Yani yapanın yanına kar kalıyor. Dikkat bu konu çok önemli
  • FtmFtm40 dk önce
    Bizim istihbarat ne yapiyor bütün bunlar olurken!!!yeter artik feto olaylarını mahkemelerini biran evvel sonlandirin . Gerçekten masum olanlar var savcıları da inceleyin bu iş cok uzadi buda hükümete zarar veriyor.
  • Osman19 Osman19 1 sa önce
    Sucu sabit Fetoculer .....den huzur yok
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