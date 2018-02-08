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Deşifre olan masonlar çıldırdı: Artık yeter

"Artık Yeter" başlığıyla verilen ilanda, masonların “haksız yere damgalandığı” iddia edildi

08 Şubat 2018 Perşembe 17:53
Deşifre olan masonlar çıldırdı: Artık yeter

İngiltere’de mason teşkilatı, gazetelere tam sayfa ilan vererek üyelerinin “haksız yere damgalandığını” ileri sürdü.

Ülkedeki mason localarını çatısı altında toplayan İngiltere Birleşik Büyük Mason Locası (UGLE) bazı ulusal gazetelere “Artık Yeter” başlığıyla tam sayfa ilan verdi.

UGLE üst düzey yöneticisi David Staples imzasıyla yayımlanan ilanda, mason teşkilatıyla ilgili olarak İngiliz kamuoyunda süren tartışma dolayısıyla masonların “haksız yere damgalandığı” öne sürüldü.

İlanda, "UGLE 200 bini aşkın üyesinin kamuoyuna yanlış yansıtılmasının ayrımcılık olduğuna inanıyor. Basit ve açık. Üyelerimiz haksız yere damgalandıklarını hissetmek zorunda kalmamalı." ifadeleri kullanıldı.

Bu konudaki şikayetlerini İngiltere Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonuna da yazılı olarak ilettiklerini belirten Staples, mason teşkilatının gelecek 6 ay boyunca halka açık etkinlikler yaparak teşkilatla ilgili soruları yanıtlayacağını da duyurdu.

İlanda locanın adresini de veren Staples, kendisine mektup yazan herkesin sorularını yanıtlayacağını kaydetti.

MASON TARTIŞMASI GİDEREK BÜYÜYOR

İngiltere’de masonluk uzun yıllardır kamuoyunda tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Son olarak geçen hafta The Guardian gazetesi, İngiliz parlamentosunda milletvekillerine ve parlamento muhabirlerine yönelik faaliyet gösteren iki mason locasının varlığını ifşa etmişti.

Mason teşkilatı geçen yılın sonunda da Polis Federasyonunun eski başkanı Steve White’ın örgüte yönelik suçlamalarıyla gündeme gelmişti. Polis teşkilatı bünyesindeki masonların, kadınlar ile etnik azınlık mensuplarına karşı ayrımcılık uyguladığını belirten White, teşkilat içindeki terfilerde de mason localarına üyeliğin rol oynadığını ileri sürmüştü.

İngiltere’de mason localarının polis içindeki rolüne ilişkin 1990’larda parlamentoda iki defa araştırma komisyonu raporu hazırlanmıştı. Başta Birmingham Pub'ın bombalanması olmak üzere bazı soruşturmaların mason polisler tarafından tahrif edildiği iddialarının ele alındığı 1998 yılındaki raporda, hükümete, polisler ile yargıç ve savcıların mason localarına üyeliklerini bildirmelerini sağlamaya dönük tedbirler alması tavsiyesinde bulunulmuştu.

Polis ve yargı teşkilatının büyük çoğunluğu üyeliklerini beyan etmeleri için kendilerine gönderilen formaları doldurmamıştı.

Ülkede göreve yeni başlayan yargı mensuplarının mason olup olmadıklarını açıklamaları 2009’a kadar zorunlu tutuldu ancak bu uygulama, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin İtalya’daki benzer bir uygulamayı örgütlenme hakkını ihlal saymasının ardından İngiltere’de de yürürlükten kaldırıldı.

Birmingham’da 1974 yılında düzenlenen bombalı saldırıda 21 kişi ölmüş, 182 kişi yaralanmıştı. Mason polislerin, patlamayla ilgili soruşturmada suçlanan ancak daha sonra aklanan 6 kişiyle ilgili sahte deliller ürettiği iddia edilmişti.

İngiltere ve Galler’de UGLE’ye bağlı yaklaşık 6 bin 300 mason locasının faaliyet gösterdiği biliniyor. Bu localara bağlı üye sayısı 200 bin olarak tahmin ediliyor. Mason teşkilatı ile ilgili son 40 yılda yaşanan tartışmaların ardından örgütün üye sayısının yaklaşık yarı yarıya azaldığı belirtiliyor.

İngiltere’de hakkındaki iddiaların yoğunlaşmasının ardından kapsamlı bir halkla ilişkiler çalışması başlatan örgüt, son yıllarda merkezini ve bazı törenlerini halka açma yoluna gitti.

İngiltere ve Galler’deki masonları çatısı altında toplayan UGLE’nin ana locası Londra’nın merkezinde, Covent Garden semtinde yer alıyor. 1933’te hizmete giren locada bir müze ile masonik “hediyelik eşya” satan bir mağaza da yer alıyor.

İngiltere’de 1717’de Büyük Loca çatısı altında toplanmaya başlayan mason teşkilatının üyeleri arasında çok sayıda kraliyet ailesi mensubu, siyasetçi, asker ve yazar olduğu biliniyor.

Mason İngiltere kralları arasında 8. Edward ile 6. George yer alırken, eski başbakanlardan Winston Churchill ile eski Genelkurmay Başkanı Lord Kitchener de bulunuyor. Rudyard Kipling, Arthur Conan Doyle ve Oscar Wilde da ülkenin ünlü mason edebiyatçıları arasında yer alıyor.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 17:53
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  4. MASONLAR
  5. İngiltere Birleşik Büyük Mason Locası (UGLE)
  6. The Guardian gazetesi
  7. mason locaları
  8. Steve White
  9. Londra
  10. Winston Churchill
  11. Lord Kitchener
  12. Mason İngiltere kralları
  13. 8. Edward
  14. 6. George
  15. Oscar Wilde
  16. Rudyard Kipling
  17. Arthur Conan Doyle

YORUM YAZ

  • Oguz KaanOguz Kaan24 dk önce
    Ülkemizdeki masonlari desifre etmeden kurumlarini temizlemeden yani kapatmadan ellerini kollarini baglamadan hakiki refaha kavusamayiz. Temizlik sart
  • kamilkamil43 dk önce
    yeter mi? daha başlamadık bile, siz dua edin İslam dünyası birleşmesin.
  • TanerTaner1 sa önce
    Ha işte ifşa edin birbirinizi.Biz de uğraşmayı bırakın
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