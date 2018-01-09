Derstelerken haczedildi! Öğrencilere ikinci şok

Konyaaltı ilçesinde eğitim ve öğretim hizmeti veren özel bir okul, iddiaya göre geçen yılın nisan ayından itibaren öğretmen ve diğer çalışanlardan oluşan yaklaşık 150 kişinin maaşlarını ödemekte zorlandı. Okul sahipleri öğretmenlere okulu sattıklarını ve bu nedenle maaşların toptan ödeneceği vaadinde bulundu. 9 aydır oyalandıklarını iddia eden öğretmenler, 4 Ocak tarihinde okula gelen hacizle şok oldu.

Çocuklar eğitim gördüğü sırada okulun akıllı tahtaları, klimalar, bilgisayarlar, mutfak malzemeleri haczedildi. Yaşananlardan habersiz olan veliler durumu öğrenince okula geldi. Çocukları dersteyken sıra, masa ve klimaların söküldüğünü iddia eden veliler, yaşananlara tepki gösterdi. Okul önünde toplanan veli ve öğretmenler, hiçbir muhatap bulamadıklarını söylerken, çocuk başına yaklaşık 19 bin lira ödediklerini ve senetlerini de alamadıklarını iddia etti.

"ÇOCUKLAR NE OLACAK?"

Torununu geçen yıl bu okulda ikinci sınıfa kaydettirdiğini söyleyen Erdal Güllüdağ, "Bu yıl da çocuk okula devam edecekti. Maalesef okulun iflas ettiğini öğrendik. Bazı veliler paranın tamamını peşin ödemiş. Bazıları da senet vermiş. Ne onlar paralarını alabildi, ne biz senetlerimizin karşılığını alabiliyoruz. Onların da nereye gittiğini bilmiyoruz. Bu okulun şu anda ne olacağı da belli değil. Öğretmenler, çalışanlar maaşlarını alamamış. Biz de çocuklarımızı nerede götüreceğiz, nerede okutacağız? Kalan paralarımızı alacak mıyız o da belli değil. Ortalıkta Milli Eğitim'den de kimse yok. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de karar alacaklarını söylüyor. Alacakları kararla da herhalde okulu kapatacaklar. Tamam da çocuklar ne olacak? Burada yüzlerce öğrenci var. Onlar ne olacak? Veliler binbir zorlukla ödedikleri o paraları nasıl alacak? Herkes sahipsiz bir durumda" diye konuştu.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, konuyu yakından takip ettiklerini söyledi. Müdür Arslan, yaşananlardan dolayı okula geçen cuma günü müfettişler gönderdiğini belirterek, "Müfettişlerimiz raporlarını hazırlayıp bakanlığa sundu. Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda biz de gerekeni yapacağız" dedi.

ÖĞRENCİLERE İKİNCİ ŞOK

Yaşanan olaylar sonrası veliler, bugün tekrar gelerek okul yönetiminden gidişatla ilgili bilgiler aldı. Okulda sınıfların boş olduğu gözlenirken, okul bahçesi ve çevresinde de öğrencilere ait defter ve eşyaların olduğu görüldü. Bazı veli ve öğrenciler okul yönetiminin kendilerine sözlü olarak karne verilmeyeceğini bildirdiğini öne sürerken, maaşını alamayan bazı öğretmenlerin sınav sonuçlarını sisteme girmediği öğrenildi.

"ORTADA KALDIK"

Okullarının kapatıldığını ve karne alamayacaklarını öğrenen öğrenciler ise tam bir hayal kırıklığı yaşadı. Okulun dışında yerlere oturan öğrencilerden 10. Sınıf öğrencisi Sena Bayram, "Karneyi sorduk, ya yeni kurulda verecekler ya da Cuma günü biz vereceğiz dediler ama yetişmeyecek. Hiç birimiz hak ettiğimiz notları almadık. İngilizce dersini hiç görmedik hep boş geçti. Öğretmenler biz mağdur olmayalım diye duruyorlar. Maaşlarını alamıyorlardı. Bugün ki sınavda da bütün cevapları söylediler. Biz bu durumdan haberdardık ve başka okullara gidecektik ama bize güven verdiler ama ortada kaldık. Tüm öğrenciler mağdur oldu" dedi.

Dersteyken haciz geldiğini anlatan Fulya Makalı ise, "Bütün eşyaları sökmeye başladılar. Sıralarımızı, tahtalarımızı aldılar. Sınıfta hiçbir şey yok şuanda. Başka öğrencilerin karne alması, bizim alamamamız haksızlık. Bu yönetimin yaptığı bir saçmalık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hukuk okumak istiyordum ama buradaki adaleti gördükten sonra düşünmüyorum" diye konuştu.

"MÜDÜR, 'KARNE VERİLMEYECEK' DEDİ" İDDİASI

Okuldan eşyalarını toplayan velilerden Havva Cenkçi, peşin verdikleri okul ücretini geri alamadıkları için çocuklarını başka bir özel okula yazdıramadıklarını söyledi. Cenkçi, "Eşyaları topladık, okul kapandı dediler, eşyalarınızı alın dediler, biz de gelip topladık. Sınavlarını oldular ama karneyle ilgili bir şey söylemediler. Karna alacaklarını sanmıyorum, zaten okulda hiçbir yetkili yok" diye konuşurken, çocuğuna karne alamayacağını söyleyemediğini belirten baba Alim Demir ise "Okul kapandı diyorlar. Çocuğumun morali bozuldu, psikolojisi bozuldu. Ne bir sorumluluk var, ne bir ilgilenen var. Müdür kendilerinin karne vermeyeceğini söyledi. 'Her halde milli eğitim verecek' dedi" ifadelerini kullandı.