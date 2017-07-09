Ders kitabı değil muhalefet bildirisi

19 akademisyeni ihanet bildirisi imzacıları arasında yer alan devlete ait Anadolu Üniversitesi’nde (AÜ) ders kitabı skandalı. Batı ürünü olan ve CHP tarafından sıklıkla dillendirilen Türkiye’yi ve seçilmiş iktidarı hedef alıcı iftiraların AÜ “Bilişim Hukuku” ders kitabında birebir olarak tekrarlandığı tespit edildi. Devlet üniversitesi vasfı bulunan AÜ’nün kitabında devlet erkinin hedef alındığı, hükümet karşıtlığı yapıldığı, FETÖ ve PKK yanlısı internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesinin eleştirildiği tespit edildi. Kitapta, başbakan ve bakanların kendilerini hakim ve savcı yerine koyarak internet sitelerini kapattıkları gibi akılalmaz ifadeler bulunuyor.

DEVLET ÜNİVERSİTESİ KİTABINDA DEVLET ELEŞTİRİSİ

Skandal sözler, Anadolu Üniversitesi’nin çıkardığı ve “Bilişim Hukuku” bölümü öğrencilerinin mesul olduğu ders kitabında geçiyor. Bilişim Hukuku ders kitabında “Bilişim Hukuku Alanındaki Son Gelişmeler” ünitesinin işlendiği 187. sayfada şu sözlerle devlet eleştirisi yapılıyor: “Hukuk öngörülebilirliği, güvenliği olmazsa devletin varlık sebebi ortadan kalkar. Devlet vatandaşını sindirmek, pusturmak ve hapsetmek için değil, özgür kılmak, fikri, vicdani zenginliğini pekiştirmek, korumak ve gönendirmek için vardır. Bu sebeple bir içeriği veya tweeti paylaşırken, onun suç olup olmadığını takdir imkanı olmayan, suç işleme saiki ve kastı olmayan bir kişinin (...) hakkında cezai kovuşturma açılması ceza hukukunun ve insan haklarının temel prensipleriyle çelişkilidir.”

BÖLÜCÜ YAYINLARIN ENGELLENMESİ ‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLALİ’YMİŞ!

Ders kitabından çok ‘muhalefet bildirisi’ gibi hazırlanan AÜ’nün kitapta, basın ve sosyal medyadaki bölücü yayınların önüne geçilmesi ‘basın özgürlüğü ihlali’ olarak nitelendiriliyor. Kitapta şu ifadeler yer alıyor: “Milyarlarca farklı içeriği barındıran web hizmetlerine (forumlar, Twitter, Youtube, Facebook, Ekşisözlük, basın kuruluşlarının web platformları vb) erişimin, hukuka aykırı olduğu iddia edilen tek bir içerik veya bazı içerikler yüzünden engellenmesi amaca uygunluk ve orantılılık ilkesine aykırıdır. Sonucu, haber alma hürriyetinin ve basın hürriyetinin ihlalidir.”

DEVLET ERKİNE YÖNELİK TUHAF SÖZLER

Bilişim Hukuku dersi kitabında, internet sitelerini, yargıç gibi hareket eden başbakan ve bakanların kapattığı yönünde algı oluşturuluyor. Kitapta, “Başbakan veya bakanlar, savcı veya hakim değillerdir. Başbakan veya ilgili bakan kendisini bir hakim veya mahkeme yerine heyeti yerine koyarak bir içeriğin milli güvenliğe, kamu düzenine, kamu sağlığına aykırı olduğuna karar vermemelidir.” deniliyor Kitapta, Batı’nın “Yasaklar ülkesi Türkiye” argümanına hizmet edercesine, Türkiye’de sosyal medyaya kolay ve sık bir şekilde engeller konulduğu, ABD firması olan Twitter’a en çok içerik kaldırma talebinde bulunan ikinci ülke olduğu gibi iddialar sıralanıyor.

KİTABIN YAZARLARI

Devlet erkini hedef alan, hükümet karşıtlığı yapılan, FETÖ ve PKK yanlısı internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesini eleştiren kitabın yazarlığını Murat Arabacı, Elif Küzeci, Hakan Karakehya, Tekin Memiş ve Burçak Ünsal’ın yaptığı belirlendi. Kitabın editörü ise Gökhan Güneysu isimli, diğerleri gibi maaşını devletten alan bir kamu personeli.

FARUK ARSLAN

