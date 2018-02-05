Ders çalışma alışkanlığı nasıl kazandırılmalı?

Çocukların ders çalışma alışkanlıkları pek çok aileyi zorlayan en önemli konuların başında gelmektedir. Bu sorun; veliler kadar öğretmenleri de zorlamaktadır. Çocukların tüm eğitim hayatları boyunca yaşadıkları bu sorunu eğitimci İbrahim Tezel değerlendirdi.

Ellerinden geleni yaptıklarını düşünerek çocuklarına sözlü ya da fiziki şiddet uygulayanları uyaran Tezel, şunları ifade etti. “Çocuklara öfkeyle karşılık vermek sorunun fitilini ateşleyerek daha büyük sorunları ortaya çıkarır. Uzun vadeli ödüller konulmamalı. Örneğin; çocuğa ders çalış hafta sonu sinemaya gideceğiz diyerek şimdi televizyon izlemesine engel olmayın. Çünkü çocuk sinemayı kabul etmiş gibi görünse de aklında televizyon izlemek olacaktır.”

Çocukla konuşularak ders çalışma süresi belirlenmeli diye konuşan İbrahim Tezel, sözlerine şöyle devam etti. “Öncelikle çocuğun ders çalışması için televizyondan uzak uygun ortam hazırlanmalı. Çocukla konuşularak kaç saat ders çalışmak istediği sorulmalı. 1 saat dediyse yarım saat ders çalışmanı istiyoruz denilerek yarım saat ders çalışması sağlanmalı. Çalışmalarını bitiren çocukla ortak etkinlikler yapılmalı. Film izlemek, kitap okumak gibi… Bu durum süreklilik kazanınca motivasyonda arkasından gelmiş olacaktır.”