Dernekte kumar oynayan 47 şahsa 10 bin 669 lira idari para cezası

Polis ekipleri, kumar oynandığını öğrenilen Hoşnudiye mahallesi Nayman sokakta bulunan bir derneğe dün akşam saatlerinde baskın yaptı. Yapılan aramada, dernek içerisinde bulunan 1 adet kamera, 5 adet Lcd. Tv, 125 adet tombala kartı, çok sayıda tombala pulları ve malzemeleri bulundu. Ayrıca tombala oynayan 47 şahsa, ilgili kanun gereğince ayrı ayrı 227’şer lira olmak üzere toplamda 10 bin 669 lira idari para cezası uygulandı. Dernek Başkanı C. K. hakkında kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı. Öte yandan dernek içerisinde bulunan 2 şahsın çeşitli suçlardan arandığı anlaşılarak yakalama işlemi yapıldı.