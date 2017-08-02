Dernekler aracılığıyla terör örgütü PYD'ye gönderildi!

Terör soruşturması kapsamında Diyarbakır'ın eski DBP'li Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş hakkında, "silahlı terör örgütünü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Demirbaş hakkında hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, Demirbaş'ın Sur Belediye Başkanı olduğu dönemde terör örgütü PKK'nın sözde yasama organı konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi'nde (DTK) daimi meclis üyesi olarak ve diplomasi komisyonunda faaliyet yürüttüğü bildirildi.



Demirbaş'ın 2011-2014 yıllarında DTK'da aktif çalıştığı belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:



"Şüpheli DTK genel kurul toplantıları, çalıştayları, daimi meclis toplantıları ve DTK üst yönetiminde bulunan kişilerin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konukevi'nde kendi aralarında yaptıkları toplantılara katılmıştır."



Demirbaş'ın, sözde "demokratik özerklik" ilan edilmesi kararının alındığı toplantılara katıldığı ifade edilen iddianamede, ilan edilen sözde "özerkliği" daha da ileri noktaya taşımak üzere belediye başkanı olarak gerekli faaliyet ve çalışmalar içerisinde olduğu aktarıldı.



"Kürt halkını devlete karşı örgütlemiş"



İddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:



"Demirbaş, Kürt halkını devlete karşı DTK çatısı altında örgütlemiş, Kürt halkına ayrı bir kimlik ve farklı dilde eğitim hakkı verilmesine yönelik çalışmalar içerisinde olmuştur. Kent meclisinin kendisini ve belediye çalışanlarını sorgulamak istediği, bu nedenle sıkıntı yaşamaktan korktuğu belirlenmiştir. Demirbaş, DTK'da yaptığı bir konuşmada PKK/KCK terör örgütü ile ilgili DTK'nın çalışmalar yapması gerektiğini belirtmiştir."



İlaçlar PYD'ye



İddianamede, Demirbaş'ın belediye personellerine ilaç yazdırtarak, bu ilaçları bazı sivil toplum kuruluşları ve dernekler aracılığıyla terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu olan PYD'ye gönderdiğine yer verildi.



Demirbaş'ın DTK'da 6 Aralık 2012'de gerçekleştirilen toplantıda PYD'ye ilaç gönderme konusunda yaptığı konuşmaya ilişkin iddianamede şu ifadeler yer alıyor:



"Gönderilme şekliyle ilgili çok değişik, alternatifli bir önerim var. Resmi ve meşru yapmalıyız. Gidiş yöntemi gayri resmi yoldan olursa o zaman Kızıltepe, Viranşehir, Ceylanpınar ve Nusaybin belediyelerine destek kampanyaları yaparız. Atıyorum, dün de arkadaşlara söyledim, 4 bin personelimiz var. Her gün 50 personelimiz ilaç yazdıracak. İlaçları alıp günü birlik aktarma şansımız olabilir. Uzun vadede sıkıntı yaşayabileceğimiz yöntemlerdir. Uluslararası bir kampanya tarzında yapılır ya da belediyeler veya oradaki sivil toplum örgütleri bir kampanya yapar, biz onlara destek yaparız. Onlar da gayri resmi geçiş yaptırırlar. Nihayetinde bu işi biz yapacağız ve bizim üzerimizden gittiğini de herkes bilecek."



Bakanlıktan izinsiz yurt dışına çıkmış



Demirbaş hakkında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğince Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen dosyada Belediye Kanununun 74. maddesine aykırı olarak davrandığına yer verilerek, Bakanlıktan izin almadan 28 Mayıs-4 Haziran 2013'te Fransa ve Marsilya'ya gittiğinin tespit edildiği bildirildi.



Yurt dışından para transferi



Diyarbakır'da Irak'tan geldiği, üzerinde bomba bulunduğu yönünde ihbar üzerine yakalanan kişinin bilgisayarında yapılan incelemede, Türkiye’de faaliyet yürüten PKK/KCK terör örgütü mensuplarına verilmek üzere 45 bin 200 Avro getiren şüphelinin terör örgütünün finansmanına kuryelik yaptığının değerlendirildiği belirtilen iddianamede, söz konusu paranın Demirbaş'a aktarıldığı tarih ile Demirbaş'ın yurt dışına çıkış ve dönüş yaptığı tarih aralığının birbirine uyduğu kaydedildi.

