Derne için güvenlik koridoru talebi

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Birleşmiş Milletler'den (BM), ülkenin doğusunda General Halife Hafter güçlerinin ablukası altında bulunan Derne kentine insani yardım ulaştırılması için güvenlik koridoru oluşturmasını istedi.

UMH Başkanlık Konseyi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac, BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'yi telefonla arayarak Derne'deki insani durumu görüştü.

Görüşmede uluslararası toplumun halkın sıkıntılarını giderme konusunda çok yavaş hareket etmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Serrac, başta Kızılay ve Kızılhaç olmak üzere yardım kuruluşlarının Derne'ye insani yardım ulaştırması için güvenlik koridoru açılmasını talep etti.

Serrac ayrıca, Selame'den, hafta başında Derne'de 17 kişinin ölümüne yol açan hava saldırısının araştırılması için BM Güvenlik Konseyi'ne sundukları dilekçeyi takip etmesini istedi.

BM Özel Temsilcisi Selame de saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, kentte yaşayan halkın sıkıntılarını gidermek için tüm imkânları kullanma sözü verdi.

Selame, sivillerin askeri eylemlerden ve çatışma sahalarından uzak tutulmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Libya'nın doğusundaki Derne kentinde pazartesi günü kime ait olduğu henüz tespit edilemeyen uçaklar tarafından düzenlenen saldırıda 17 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında kadın ve çocukların olduğu 30'dan fazla kişi yaralanmıştı.

UMH Başkanlık Konseyi hava saldırısıyla ilgili BM Güvenlik Konseyi'nden soruşturma başlatılmasını talep etmişti.

Derne Mücahitleri Şura Konseyi, 2015 yılında terör örgütü DEAŞ'tan aldığı Derne kentini elinde tutuyor. Derne, ülkenin doğusunda General Halife Hafter güçlerinin kontrolünde olmayan tek kent konumunda bulunuyor.

Şura Konseyi, İslami gruplar tarafından, General Hafter'in "Bingazi'yi aşırı gruplardan temizlemek amacıyla" başlattığını ileri sürdüğü operasyona karşı 12 Aralık 2014'te kurulmuştu. Ülkede meşruiyet iddiasındaki hükümetlerden bağımsız hareket eden konsey, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü DEAŞ'la da mücadele ediyor.