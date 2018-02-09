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Dergilik ailesi genişliyor

Türkiye'nin en çok okunan dijital yayın platformu Dergilik, 2018'e hızlı başladı. Okuma tutkusuna yeni bir boyut kazandıran uygulama, dergi ve gazete raflarına yeni yayınlar ekleyerek, erişim rakamlarını arttırmayı yeni yılın ilk ayında da sürdürdü. Dergilik'te Ocak ayında yaklaşık 3.4 milyon dergi okunurken, 900 bin gazete de dijital platform üzerinden okuyuculara ulaştı.

09 Şubat 2018 Cuma 20:25
Dergilik ailesi genişliyor

Türkiye’de öncü bir adımla dijital yayıncılığa başlayan ‘Dergilik’ hem dergi hem de gazete raflarında yer alan birçok yayını tek uygulamada buluşturarak, okuma alışkanlıklarına yön vermeyi sürdürüyor. Dergilik uygulamasında Ocak'ta 3.4 milyon dergi ve 900 bin gazete okundu ve şu ana kadar telefon ve tabletine Dergilik uygulamasını indiren 460 bin kullanıcı toplamda 4.3 milyon yayına ulaşmış oldu.

Yayın sayısı 500’e yaklaştı

Dergilik’ten okunan yayın sayısı da her geçen gün artıyor. Ocak ayında 40’tan fazla yerel gazete ve bir ulusal gazete, Dergilik’in raflarındaki yerini aldı. Ocak ayında Dergilik ailesine katılan yeni gazete ve dergilerle birlikte, uygulama üzerinden yaklaşık 500 yayın online olarak cep telefonu ve tabletlerden okunabilir hale geldi.

Dergilik artık globalleşti

Geçtiğimiz günlerde uluslararası hale gelen ve erişim ağını genişleten Dergilik artık global bir marka olarak yurtdışından da indirilip, kullanılabiliyor. Ülke ve dünya gündemini yerel kaynaklardan takip etmek isteyen ama Türkiye dışında yaşayan Türk vatandaşları artık Dergilik uygulamasıyla hem gazete hem de dergileri mobil cihazlardan tek uygulamayla takip edebiliyor.

Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz

Türk insanına yeni bir okuma alışkanlığı kazandıran Dergilik artık sosyal medyadan da takip edilebilir hale geldi. Dergilik ile ilgili son gelişmeleri sosyal medya hesaplarını takibe alarak öğrenebilirsiniz.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 20:25
  1. turkcell

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