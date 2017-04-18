% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

Dereye uçan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Kazada yara almadan kurtulan bayan sürücü kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Dereye uçan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu
Eklenme: 18 Nisan 2017, 16:23

Kaza, Başiskele Sahil Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.K.(40) adlı bayan sürücü idaresindeki 59 AK 328 plakalı otomobil kontrolden çıkarak Bağlar Caddesi üzerindeki dereye uçtu. Aracın dereye uçtuğunu gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

KAZA HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Bu sırada dereye uçan otomobilin sürücüsü E.K. ise kendi imkanlarıyla yara almadan aracın içerisinden çıktı. Vatandaşların da yardımıyla dere içerisinden çıkarılan sürücü E.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedbir amacıyla Gölcük devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

 
EtiketlerKOCAELİKAZAÇEVRE
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 16:23
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?