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Dereye düşen Mirza bebek hayata tutunamadı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine mevsimlik fındık işçisi olarak gelen ailenin 1,5 yaşındaki oğulları, düştüğü derede geçirdiği boğulma tehlikesinin ardından kaldırıldığı hastanede iki günlük yaşam savaşını kaybetti.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 17:24
Dereye düşen Mirza bebek hayata tutunamadı

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde yaşayan Kaya ailesi, mevsimlik fındık işçisi olarak Alaplı ilçesine geldi. Fındık işçisi olarak çalışan baba Onur Kaya ve eşi Aysun Kaya, fındık topladığı sırada iddiaya göre tek çocukları olan 1,5 yaşındaki bebekleri Mirza bahçe kenarında bulunan dereye düştü. Bebeklerinin olmadığını fark eden aile telaş içerisinde Mirza’yı aradı. Dere kenarında hareketsiz şekilde yatarken bulunan Mirza Kaya, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan talihsiz bebek, 40 dakikalık kalp masajının ardından hayata döndürüldü. Kaya, ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Çocuk Sağlığı Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alınan Mirza bebek, iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Mirza bebeğin cenazesinin Gaziantep’e götürülmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 17:24
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  6. Bülent Ecevit
  7. Şehitkamil
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