Deresakarı köylüleri yollarının asfalt olmasını istiyor

Bilecik’e merkeze 13 kilometre uzaklıkta olan Deresakarı köyü yolunda geçtiğimiz aylarda genişletme çalışması yapılarak virajlar kaldırılmıştı. Köy sakinleri, ardından yola dökülen mıcır sebebi ile ulaşımda zorluklar yaşandığını anlattılar. Vatandaşlar, bozulan yolda araç geçişleri sırasında çıkan tozun, yol kenarında bulunan zeytin ve meyve ağaçlara zarar vermeye başladığını söylediler. Yetkililerden yollarının asfaltlanmasını isteyen köy sakinleri şunları belirttiler.

"Ağaçlarımız kuruma tehlikesi altında"

"Yolda oluşan mıcırlar yüzünden araçlarımız hasar görüyor, tamir yüzünden maddi zarara uğruyoruz. Kuru ve güneşli havalarda yoldan çok toz kalkıyor. Bu toz yol kenarlarındaki ağaçlara zarar veriyor. Ağaçlarımız kuruma tehlikesi altında. Deresakarı köyü kalabalık ve işlek bir köy. Bizim yetkililerimizden tek isteğimiz kış girmeden yolumuzun baştan sona asfalta kavuşmasıdır" dediler.