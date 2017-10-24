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Dereotu osteoporozdan koruyor!

Kendine has keskin, aromatik kokusu ile salatalarda, çorbalarda, balık ve et yemeklerinde sıklıkla kullanılan dereotu, aynı zamanda tam bir şifa kaynağı.

24 Ekim 2017 Salı 03:50
Dereotu osteoporozdan koruyor!

Kendine has keskin, aromatik kokusu ile salatalarda, çorbalarda, balık ve et yemeklerinde sıklıkla kullanılan dereotu, aynı zamanda tam bir şifa kaynağı. Gaz giderici, yatıştırıcı ve hazmı kolaylaştırıcı özellikleri ile böbrek sağlığı için öneminin yanı sıra; kemik gelişimine olumlu etkilerinden dolayı da osteoporoz düşmanı bir besin. Sindirim sistemi başta olmak üzere vücut sağlığı için çok önemli olan bu besinin, sofradan eksik edilmemesi gerekiyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Berna Ertuğ, dereotunun yararları hakkında bilgi verdi.

SİNDİRİM SİSTEMİ DOSTU

Dereotu sindirim sistemi dostu olarak bilinmektedir. Hazımsızlık ve gaz şikayetlerini azaltan etkilerinin yanı sıra; kusma, hıçkırık ve karın şişmesi gibi rahatsızlıklara da iyi gelmektedir. Dereotunun tohumu, bal ile şerbet yapılarak içildiğinde kusma zorluğu çeken kişileri rahatlatır. Bağırsakları yatıştırıcı özelliği de bulunan dereotu; sindirim ve gaz problemleri olan çocuklarda sindirimi kolaylaştırıcıdır, anason gibi besinlere göre daha hafif bir aromaya sahip olduğu için tavsiye edilmektedir. Tohumlarından yapılan çay; bağırsak yanmaları, karın ağrıları ve idrar yapamama gibi durumlarda faydalı olmaktadır.

EMZİREN ANNELERİN SÜT DESTEĞİ 

Emzirme döneminde annelerin sofralarından eksik etmemesi gereken bir besin olan dereotu, anne sütünü artırıcı özelliğe de sahiptir. Düzenli tüketimi kalp ve damar sağlığı üzerinde de olumlu etki sağlar. Damarları rahatlatma ve kan dolaşımını kolaylaştırma gibi özellikleri bulunmaktadır. Temel yağ asitleri bakımından da zengin olan bu besin, antioksidan bakımından zengindir ve 1 çay kaşığı dereotu tohumu çiğnemek, nefesi açar ve kötü kokuları giderir. Dereotu, boşaltım sisteminde enfeksiyonlara neden olan “escherichia coli” bakterisine karşı da savaşır.

KALSİYUM DEPOSU 

Dereotu çok zengin bir kalsiyum kaynağıdır. 1 çay bardağı inek sütünün 2 katı kalsiyum içerir. 1 çay bardağı inek sütünde 120 mg kalsiyum bulunurken, 100 gr dereotunda bu oran 230 mg’dır. Sütün yerini tutmasa da süt içemeyenler veya kokusundan rahatsız olanlar için mükemmel bir alternatiftir. Magnezyum ve potasyum açısından da zengin olduğu için kemik sağlığına çok faydalıdır. Dolayısıyla osteoporoza karşı vazgeçilmez bir besindir. Özellikle kadınların bol miktarda dereotu tüketmesi, diğer vitaminlerle birlikte kalsiyum takviyesi almalarını sağlayacaktır.

NEFES AÇICI BİR TARİF, DEREOTU ÇAYI 

Ezilmiş 2 çay kaşığı dereotu tohumunu, kaynamakta olan suya atın. 2-3 dakika kaynadıktan sonra, ateşin altını kapatın. 8 dakika demlenmesini bekleyin. Her yudumda nefes açıcı etkisini gösterecek dereotu çayı, sıvı kısıtlaması ve tansiyon hastaları gibi kişiler hariç günde 2 fincan tüketilebilir. Çocuklara, gaz ve sancı durumlarında sulandırarak dereotu çayından verilebilir.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 03:50
  1. osteoporoz
  2. dereotu
  3. Dereotunun faydaları
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