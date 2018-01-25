Derenin taşıyla derenin kuşunu vurdurtmayız!

YENİ AKİT / ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 44. Muhtarlar Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin’i teröristlerden temizlemek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nın başarıyla devam ettiğini bildirerek, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait birlikler ile Özgür Suriye Ordusu unsurlarının adım adım Afrin’i kontrol altına aldığını söyledi.



“BİN YILLIK KARDEŞLİĞİN GEREĞİ”



Erdoğan, şöyle devam etti: “Son birkaç yılda 5 bin tır ve 2 bin uçak dolusu silahla donatılan terör örgütünün son mensubu da etkisiz hale getirilene kadar bu operasyon devam edecektir. Bin yıllık komşuluk ve kardeşlik hukukumuzun gereği olarak bölgeyi adı ister DEAŞ ister PKK veya onun uzantıları olsun, hiç fark etmez, tüm terör örgütlerinden arındırmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Sınır güvenliğimiz elbette önemlidir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine kasteden sınır ötesi tehditler elbette önemlidir. Ama biz Suriye’deki Arap, Türkmen ve Kürt kardeşlerimizin güvenliğini, huzurunu, refahını ve geleceğini en az kendimizinki kadar önemli görüyoruz.”



“FİTNECİLERE ALDIRMIYORUZ”



Cumhurbaşkanı, şunları dile getirdi: “Gözümüzün içine bakıla bakıla bize yalan söylenmesine tahammül etmek zorunda değiliz demiştim. Nitekim kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine bakarak bu operasyonu başlattık. Tabii birileri hemen fitne kazanını kaynatmaya başladı. Kimi, terör örgütlerine yönelik olduğu açık ve net ortadayken, bu operasyonu Afrin’deki Kürt kardeşlerimize karşı gibi göstermeye, kimi bizi Suriye’yi işgalle suçlamaya çalışıyor. Biliyorsunuz, Fırat Kalkanı Harekatı’nda 3 bini aşkın DEAŞ’lı ve yüzlerce PYD/YPG’liyi etkisiz hale getirdik. O zaman da bize benzer suçlamalarda bulundular. Ama şimdi teröristlerden arındırmakla kalmayıp, altyapısıyla, eğitimiyle, sağlığıyla tüm belediye hizmetleriyle ayağa kaldırdığımız Er Ray, Cerablus, El Bab arasındaki 2 bin kilometrekarelik alana yüz bine yakın kardeşimiz geri dönüp normal hayatını sürdürmeye başladı. Acaba şu anda Suriye’ye saldıranlar bunları görmüyor mu? Terör örgütlerine destek verenler bunları görmüyor mu?”



“PYD’Yİ DESTEKLEYEN İNSAN OLAMAZ”



Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kendilerine karşı çıkan herkesi DEAŞ’lı gibi gösterip, yaşadıkları yerlerin koordinatlarını verdikleri güçlere öldürtenlerin Suriye için, bölgemiz için hayırlı bir niyetli olması mümkün mü?. Elinde on binlerce çocuğun, kadının, yaşlının, masumun kanı olan bu örgütü destekleyip Türkiye’yi ‘işgalci’ diye itham edenlerin bırakın Kürtçülüğünü, bırakın sosyalistliğini, insanlığından şüphe ederim. Aslında biz Afrin’de aynı zamanda tüm insanlığın düşmanı bir zihniyetle de mücadele ediyoruz. Dünyada insan hakları adına, özgürlükler adına, çocukları ve kadınları müdafaa adına çalışan ne kadar sivil toplum kuruluşu ne kadar devlet varsa hepsini de bu mücadelesinde Türkiye’yi desteklemeye davet ediyoruz.”



“ZEYTİN DALI ÖZGÜRLÜĞÜN MÜJDECİSİ”



Zeytin Dalı Harekatı’nın anlamına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu: “Zeytin bizim inancımızda çok kutludur. Bu aynı zamanda özgürlüklerin müjdecisidir, özgürlüğün bir ifadesidir. Biz de zeytin dalı olarak bunu kullanırken dedik ki; toparlayalım, kucaklayalım ve böyle bir özgürlük adımını atalım.”



“OYUNU BOZMAYA DEVAM...”

Terörizmle mücadeleyi ve insan haklarını savunanlarla, bu kavramları istismar ederek kendi projelerini hayata geçirmeye çalışanların ayrımının bu süreçte çok daha iyi yapılacağını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye izlediği politika ile sadece kendi sınırlarını korumakla ve bin yıllık kardeşlerine gövdesini siper etmekle kalmıyor, aynı zamanda topyekûn insanlığın onurunu da kurtarıyor. İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerlerini yakıp yıkan, oluk oluk kan akıtan bu oyuna bizden başka ‘dur’ diyenin çıkmıyor olmasını üzüntü ile karşılıyoruz. Biz Zeytin Dalı Operasyonu ile bölgemiz üzerinde farklı emelleri olan güçlerin, derenin taşıyla derenin kuşunu vurma oyununu bir kez daha bozmuş olduk. Münbiç’ten başlayarak sınırlarımız boyunca bu oyunu boza boza devam edecek, bölgemizi bu musibetten tamamen temizleyeceğiz.”



“OBAMA BİZİ ALDATTI”



Obama dönemindeki harekatın adının “Zeytinlik” olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Sayın Obama döneminde bizim bir de Zeytinlik Harekatı vardı. Zeytinlik harekatında da ne yazık ki Obama orada bizi aldattı. O harekat Münbiç’i teröristlerden temizleme harekatıydı. Sözünde durmadı... Kararlı bir şekilde bu operasyon devam edecek. Ya çekip gidecekler ya çekip gidecekler. Bunun başka çaresi yok” şeklinde konuştu.