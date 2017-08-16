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Dereler taştı, 5 kişilik aile mahsur kaldı

Rize'de etkili olan şiddetli yağışla birlikte dereler taştı, bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Kalkandere ilçesinde taşan dere yaya köprüsünün yıkılmasına neden olunca bir evde mahsur kalan 5 kişilik aile, yardım çağrısında bulundu.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 08:22
Dereler taştı, 5 kişilik aile mahsur kaldı

Rize'de  dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Salarha Deresi taştı. Kalkandere İlçesi'nde ise taşan dere bir eve ulaşım sağlayan yaya köprüsünün yıkılmasına neden oldu. Evde mahsur kalan 5 kişilik aile yardım çağrısında bulundu. Köy Muhtarı Mehmet Menderes Hocaoğlu ailenin yardım çağrısını Kaymakamlık aracılığı ile Jandarma ve afad ekiplerine bildirdi. Ekipler, taşan derenin köy yolunu ulaşıma kapatması nedeniyle köye ulaşamadı. Sabah saatlerinde ekipler bölgeye ulaşmayı planlıyor.

Bu arada, heyelan riski taşıyan merkeze bağlı Muradiye Beldesi'nde 2, Kalkandene İlçesi'ne bağlı Esendere Köyü'nde de 2 olmak üzere toplam 4 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 08:22
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