Derede mahsur kalan köpek kurtarıldı

İpekyolu ilçesine bağlı Cevdet Paşa Mahallesinden geçen derenden köpek sesinin geldiğini duyan vatandaşlar, duvarların yüksek ve demir parmaklıklı olmasından dolayı dereye inemeyince itfaiye ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede olay yerine giden İpekyolu İtfaiye Grubu ekipleri, etrafı yüksek duvarlarla çevrili derede mahsur kalan köpeği kurtarmak için merdiven yardımı ile dereye indiler. Dereye ninen itfaiye eri, kim yada kimler tarafından köpeğin boğazına bağladıkları uzun kablonun dere içerisindeki taşın altına sıkışması sonucu burada mahsur kaldığı anlaşıldı. Dereden kurtarılan köpek, boğazındaki kablonun çıkarılmasıyla özgürlüğüne kavuştu.