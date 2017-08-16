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Derede erkek cesedi bulundu

Düzce kent merkezinden geçen derede balık tutmaya gidenler kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi buldu.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 13:17
Derede erkek cesedi bulundu

Ağa Mahallesi'nden geçen Aşar Deresi'ne balık tutmaya gidenler suyun içerisinde erkek cesedi gördü. Su yüzeyindeki cesedi görenler polisi arayarak ihbarda bulundu. Sevk edilen polis ve jandarma ekipleri dere çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri de cesedin bulunduğu bölge ve çevresinde kapsamlı inceleme yaptı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından dereden çıkartılan ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 40-45 yaşlarında olduğu tahmin edilen cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Soruşturmaya devam ediliyor.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 13:17
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