“Dere kenarındaki yapıları yıkıp geçireceğiz”

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Samsun’da DSİ yatırımları toplu temel atma törenine katıldı. Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezinde düzenlenen törende 183 milyonluk 14 tesisin temeli atıldı.

Bakan Veysel Eroğlu törende yaptığı konuşmada, “Başbakanlık genelgesi var. Dereler kenarında kim ne yapacaksa projesini getirecek Devlet Su İşlerinden (DSİ) izin alacak. Başbakanlık genelgesi. Arkadaşlar bu izin haricinde yapılan bütün yapılar, Samsun valimiz bir ekip kuracak ve bunları yıkıp geçireceksin. Kusura bakmayın. Her seferinde millet zarar görmesin. Ne kadar yanlış yapılan, köprü, menfez veya dere yanında yapı varsa bunları yıkacağız. Kesinlikle bunun takipçisi olacağız. DSİ’den de görevli mühendisler bunu takip edecekler. Biz artık acı yaşamak istemiyoruz. Sel baskınları bizim yüreğimizi dağlıyor” ifadelerini kullandı.

“Bunları içimize casus olarak göndermişler”

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) tepki gösteren Bakan Eroğlu, “Bunları içimize casus olarak göndermişler. Aynı numara Irak’ta, Pakistan’da da uygulanıyor. Türkiye’de bir haini maşa olarak kullanarak darbeye teşebbüs ettiler. Ama aziz milletimizin kahramanlığı ve cumhurbaşkanımızın cesareti sayesinde bu hain, alçak darbe teşebbüsü püskürtüldü. Bunlar en ağır cezayı alacaklar. Güya bu kişiler hapishanelerde falan rüya görüyorlarmış. Sözde rüyalarında birden bire hapishanelerin duvarları kalkacakmış. Onları tekrar motive etmek için gayret içindeler. Ama onların sadece bu dünyaları değil, öbür dünyaları da berbat olacak. Bu millete dokunan yanar. Cenab-ı Allah, tüm terör örgütlerinden vatanımızı ve milletimizi muhafaza eylesin” diye konuştu.

Bakan Demircan: “Sağlık, sağlıklı bir doğal çevre üzerinde olur”

Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, Türkiye’nin orman varlığının, Türkiye’nin bitki örtüsünün gelişmesinin oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, “Sağlık, sağlıklı bir doğal çevre üzerinde olur. Temiz bir su yoksa sağlık olmaz. Bir orman ve yeşilliğiniz yoksa sağlık olmaz. Onlar sağlığın temel taşları. Samsunumuz Türkiye’nin incisi. Samsun’a yapılan her kaynak aktarımı geriye misli misli döner. Samsun kaynakları değerlendirir ve gelen yatırımlar Samsun’da daha da güçlenip değerlenerek ülke ekonomisine dönüş yapar. Türkiye 2003 yılından itibaren sağlıkta bir dönüşüm sürecini yaşadı. Sağlıkta bir seviyeye geldik. Ama biz gelinen yerde durmayı kabul edemeyiz. Bu devam etmeli. Bayrağı aldık, daha yukarıya ve daha ileriye azimle, kararlılıkla ve şevkle taşıyacağız. Türkiye artık tüm çevresine ve insanlığa sağlık hizmeti verebilecek bir istikamete doğru ilerliyor. Şimdi sağlıkta dönüşüm değil gelişim ve kalite dönemidir" şeklinde konuştu.

Samsun Valisi Osman Kaymak da selamlama konuşması yaptı.

AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan konuşmasında, "Orman ve Su İşleri Bakanlığımızca yapılan çalışmaların ne anlam ifade ettiğini ama sadece ülkemiz için değil insanlık için ne anlam ifade ettiğini belki bir kez daha idrak etme zamanı. Türkiye dünyada bakıldığında orman varlığını arttıran sayılı ülkelerden biri ve bunu hızla yapıyoruz. 2023 için kendimize koyduğumuz hedefler arasında bu varlığımızı daha da arttırmanın yollarına bakıyoruz" sözlerine yer verdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise "Ben diğer şehirler ile kendi şehrimizi kıyaslıyorum. Hiçbir zaman için onların geri kalmışlığıyla değil ama 81 ilin 80’inden daha iyi olmasını sağlayacak olan dinamiklerin tümünü harekete geçirmeye var gücümüzle çalışıyoruz. Hepimiz bir şekilde bu işin ucundan tuttuk, umutla geleceğe koşuyoruz. Köylerimizde ciddi boyutta yol hizmeti projeleri yürütüyoruz. Beton yollar, sıcak beton asfaltı yollar ve su ve atıksu hizmetiyle ilgili konuları inşa etmek üzere mücadele içindeyiz. Kırsal kalkınmayı çok önemsiyoruz. Kök ekonomisinin kalkınmasıyla ilgili konu neyse eksiksiz yapmaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından 183 milyon liraya mal olacak 14 tesisin temeli atıldı.