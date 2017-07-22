'Derdi olan varsa, mahkemeye gitmeden bize başvursun'

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, başvuruları olumlu sonuçlanan ilahiyat fakültesi öğrencilerinin mezuniyet törenine katıldı.

MEB Şura Salonu'nda düzenlenen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uzaktan Eğitim Programı Mezuniyet Töreni'ne, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftçi, akademik ve idari personeli ile mezunların aileleri katıldı.

Malkoç, törende yaptığı konuşmada KDK'nın anayasal bir kurum olduğunu ve yeni kurulduğu için çok bilinmediğini söyledi.