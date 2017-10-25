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'Derbiyi hakem yüzünden kazanamadık'

Fenerbahçeli Nabil Dirar, 0-0 sona eren Galatasaray derbisi sonrası Aatif Chahechoue'ya dert yandı.

25 Ekim 2017 Çarşamba 13:47
'Derbiyi hakem yüzünden kazanamadık'

Nabil Dirar, Galatasaray derbisi öncesinde maçı iple çeken oyuncuların başında geliyordu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, 0-0 biten karşılaşma sonrasında Faslı yıldız maç sonunda Aatif’a dert yanarken, “Bu maçı kazanamamış olmamıza inanamıyorum. İlk 5 dakika dışında onlara hiçbir şans tanımadık. Hakem doğru düdükler çalsaydı rahat bir galibiyet alacaktık. 3 puan kesinlikle hakkımızdı” dedi.

İÇİ YANDI

Fransa’da Türk mahallesinde büyüyen, Fenerbahçe-Galatasaray maçlarını defalarca Türk kahvelerinde izleyen Dirar ayrıca yıllarca televizyonda takip ettiği bu maçta yer almanın büyük heyecanını yaşadı. Maç öncesinde neredeyse tüm çocukluk arkadaşlarını arayan ve “Bu defa mahallede beni izleyeceksiniz” dedi. Dirar, “Yıllarca bu maçı televizyondan takip ettim. İçinde olmak çok özel bir durum. Neredeyse tüm arkadaşlarım bu maçı takip etti. Onlara galibiyet hediye etmeyi çok istiyordum. İyi oynamamıza rağmen bunu başaramadığım için çok üzgünüm” dedi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 13:47
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