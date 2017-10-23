Derbideki koreografi hakkında sıcak gelişme
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, derbi maçında yapılan koreografiyle ilgili iki başmüfettiş görevlendirdi.23 Ekim 2017 Pazartesi 20:20
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başbakan Yıldırım'ın talimatıyla Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta yapılan koreografiyle ilgili iki başmüfettiş görevlendirdi.
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muhabir2 sa önce Derbideki mesaj !!! ?..... Sümüklünün anası yahudi kancığı babası ermeni nankörü ! al birini vur öbürüne ! hep bizi buluyorlarbu hainler . Cumhuriyetinaskerleri7 sa önce Bu ulkeyi kuran turklerdir bunlarin icinde hristiyan yahudi alevi saman cumhuriyetciler var ama siz ummetciler padisahin tarafindaydiniz savasmadiniz bile.yani hadi ordan yezitler Turkmilletiaptaldegil7 sa önce En buyuk deli o Aykut11 sa önce Galatasaray’a dokunulmuyor içindeki Fetöcüler için soruşturma açılıyor. Bu seni neden rahatsız ediyor? İşi Ak Partiye, Oy’a bağlamanda ki amaç bellidir. 3,5 Fetöcü Tüm Galatasaray değil. Galatasaray üzerinden algınızı yerim sizin. Sen hiç kafanı yorma. Oy kaybedilecek diye buna susulmaz.Devlet gerekeni yapar sizin gibi Galatasaray üzerinden Fetö şakşakçılığı yapanları da gömer dert etme sen. Ulkucu12 sa önce Kongrede feto köpeklerini alkışlayan bu hainler degilmibu ülke sahipsiz degil cezasını verin S. Arslan12 sa önce Erdoğan ı yalnız bırakmayın. Eski Türkiye yi yeni gençlere anlatin. CHP gelirse yine yokluk yoksulluk, başortusu yasagi, imam hatiplerin kapatilmasi, Kuran i Kerim in yasaklanması ilk yapacakları işlet. Lütfen herkese anlatın. Sadece sosyal medya ile yetinmeyin. Kararsizlara anlatin. Genclere anlatin. Hamza12 sa önce Fetöcü ötlekler habib12 sa önce Eminim gsden birileri hukumete paranoyak diyecek bunu bir yıl önce yaptiklarini söyleyecek.Evet yaptilar ama aynı koreografi pensilvanyada aynı şekliyle var.Gsyi bu işe bulaştirip ardindan taraftari reise kışkirtmak asil plan...Bu işi hangi eller yaptiysa o elleri kirmak gerek Kdldd13 sa önce Bir ultraslan olarak sunu diyorumSana ultra isin icindeyse hepsinin assinlar Reis13 sa önce Hadi oradan alayınız kafasızsınız konyasporla ne alakası var başkanınız bile fetocu çıktı