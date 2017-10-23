Derbideki koreografi hakkında sıcak gelişme

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başbakan Yıldırım'ın talimatıyla Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta yapılan koreografiyle ilgili iki başmüfettiş görevlendirdi.

Dev derbide skandal koreografi