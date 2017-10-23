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Derbideki koreografi hakkında sıcak gelişme

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, derbi maçında yapılan koreografiyle ilgili iki başmüfettiş görevlendirdi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 20:20
Derbideki koreografi hakkında sıcak gelişme

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başbakan Yıldırım'ın talimatıyla Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta yapılan koreografiyle ilgili iki başmüfettiş görevlendirdi.

Dev derbide skandal koreografi

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 20:20
  1. derbi koreografi
  • muhabirmuhabir2 sa önce
    Derbideki mesaj !!! ?..... Sümüklünün anası yahudi kancığı babası ermeni nankörü ! al birini vur öbürüne ! hep bizi buluyorlarbu hainler .
  • CumhuriyetinaskerleriCumhuriyetinaskerleri7 sa önce
    Bu ulkeyi kuran turklerdir bunlarin icinde hristiyan yahudi alevi saman cumhuriyetciler var ama siz ummetciler padisahin tarafindaydiniz savasmadiniz bile.yani hadi ordan yezitler
  • TurkmilletiaptaldegilTurkmilletiaptaldegil7 sa önce
    En buyuk deli o
  • AykutAykut11 sa önce
    Galatasaray’a dokunulmuyor içindeki Fetöcüler için soruşturma açılıyor. Bu seni neden rahatsız ediyor? İşi Ak Partiye, Oy’a bağlamanda ki amaç bellidir. 3,5 Fetöcü Tüm Galatasaray değil. Galatasaray üzerinden algınızı yerim sizin. Sen hiç kafanı yorma. Oy kaybedilecek diye buna susulmaz.Devlet gerekeni yapar sizin gibi Galatasaray üzerinden Fetö şakşakçılığı yapanları da gömer dert etme sen.
  • UlkucuUlkucu12 sa önce
    Kongrede feto köpeklerini alkışlayan bu hainler degilmibu ülke sahipsiz degil cezasını verin
  • S. ArslanS. Arslan12 sa önce
    Erdoğan ı yalnız bırakmayın. Eski Türkiye yi yeni gençlere anlatin. CHP gelirse yine yokluk yoksulluk, başortusu yasagi, imam hatiplerin kapatilmasi, Kuran i Kerim in yasaklanması ilk yapacakları işlet. Lütfen herkese anlatın. Sadece sosyal medya ile yetinmeyin. Kararsizlara anlatin. Genclere anlatin.
  • HamzaHamza12 sa önce
    Fetöcü ötlekler
  • habibhabib12 sa önce
    Eminim gsden birileri hukumete paranoyak diyecek bunu bir yıl önce yaptiklarini söyleyecek.Evet yaptilar ama aynı koreografi pensilvanyada aynı şekliyle var.Gsyi bu işe bulaştirip ardindan taraftari reise kışkirtmak asil plan...Bu işi hangi eller yaptiysa o elleri kirmak gerek
  • KdlddKdldd13 sa önce
    Bir ultraslan olarak sunu diyorumSana ultra isin icindeyse hepsinin assinlar
  • ReisReis13 sa önce
    Hadi  oradan alayınız kafasızsınız konyasporla ne alakası var başkanınız bile fetocu çıktı
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