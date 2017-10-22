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Derbide yan hakem yere yığıldı

Derbinin ikinci yarısında yan hakem Tarık Ongun'a tribünlerden atılan yabancı madde isabet etti.

22 Ekim 2017 Pazar 21:15
Derbide yan hakem yere yığıldı

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaştı.

0-0 devam eden karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray üst üste iki pozisyonda penaltı bekledi. Maçın hakemleri devam kararı verince tribünlerden tepki gösterdi.

Sahaya atılan yabancı maddeler yan hakem Tarık Ongun'a isabet etti. Ongun yere yığılında oyun bir süre durdu; ardından kaldığı yerden devam etti.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 21:15
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