Derbide yan hakem yere yığıldı

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaştı.

0-0 devam eden karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray üst üste iki pozisyonda penaltı bekledi. Maçın hakemleri devam kararı verince tribünlerden tepki gösterdi.

Sahaya atılan yabancı maddeler yan hakem Tarık Ongun'a isabet etti. Ongun yere yığılında oyun bir süre durdu; ardından kaldığı yerden devam etti.