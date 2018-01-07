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Derbide 8 gollü müthiş düello

La Liga'da 18. hafta mücadelesinde Real Betis deplasmanda Sevilla'yı 5-3 mağlup etti.

07 Ocak 2018 Pazar 09:07
Derbide 8 gollü müthiş düello

La Liga'da 18. haftasında Endülüs derbisinde Sevilla ile Real Betis karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın henüz ilk dakikasında Fabian Ruiz, Real Betis'i öne geçirdi. Sevilla ise 13. dakikada Ben Yedder ile skora denge getirdi.

Real Betis 21. dakikada Zou Feddal ile bir kez daha öne geçmeyi başardı. İlk yarıda son sözü 40. dakikada Kjaer söyledi ve devreye 2-2'lik skorla girildi.

Mücadelenin 63. dakikasında Riza Durmisi Real Betis skoru 3-2'ye getirdi. Yalnızca 2 dakika sonra Sergio Leon ile bir gol daha bulan Real Betis farkı 2'ye çıkardı.

Sevilla, Clement Lenglet ile 67. dakikada farkı 1'e indirdi. Son dakikalarda tüm hatlarıyla gol arayan Sevilla, 90+5. dakikada Tello'nun golüne engel olamadı ve Real Betis deplasmanda Sevilla'yı 5-3 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Real Betis puanını 24'e çıkardı. Sevilla ise 7. mağlubiyetini aldı ve 29 puanda kaldı.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 09:07
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