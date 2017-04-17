Derbi biletleri satışa çıktı

Galatasaray, Süper Lig’in 28. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 23 Nisan Pazar günü saat 19.00’da TT Arena’da oynanacak derbinin biletlerinin satışa sunulduğu bildirildi.
Taraftarların, 107 TL ile 515 TL arasındaki biletleri Beyoğlu GSStore, Aslanlı Yol gişeleri, Aktif satış noktaları, passo.com.tr’den satın alabilecekleri aktarıldı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin bilet fiyatları şöyle:
- Kategori 1 (Yemekli VIP): 515 TL
- Kategori 2 (Yemekli) : 515 TL
- Kategori 3 (Yemeksiz VIP): 415 TL
- Kategori 4:365 TL
- Kategori 5: 290 TL
- Kategori 6: 215 TL
- Kategori 7: 162 TL
- Kategori 8: 135 TL
- Kategori 9: 107 TL