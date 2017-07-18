Derbent’te 15 Temmuz şehitleri anıldı

15 Temmuz Milli İrade Meydanında düzenlenen programlarda dünyaya demokrasi dersi veren, vatanı için canlarından vazgeçen 249 şehit için Kur’an-ı Kerim okundu. 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Milli Birlik günü çerçevesinde düzenlenen programda konuşan Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, “Gerçekten Derbent’te 15 Temmuz gecesi yaşanan duygu ve milli birlik heyecanının 1 yıl sonra da devam ettiğini görmek bizlere gurur veriyor. Hemşehrilerim ile iftihar ediyorum. Nasıl 15 Temmuz’da demokrasiye, insan haklarına, ülkemize ve vatanımıza sahip çıktıysak yine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da söylediği gibi tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet vurgularını yerine getirmek için Derbent olarak daima milli duygular içerisinde hayatımızı devam ettireceğiz” dedi.

İlçeye kazandırılan amfi tiyatroda 15 Temmuz’u unutturmamak adına çeşitli programların yapılmasına devam edileceğini ifade eden Acar, “Derbent’teki birlik ve beraberliğimizin bütün ülkede yaşandığına eminiz. Kardeşliğimiz devam edecek ve bu beraberliğimizi kimse yıkamayacak. Milletimiz, vatanımızı ne kadar çok sevdiğini 15 Temmuz’da bir kez daha gösterdi. Artık bundan sonra ülkemizin düşmanları, ülkemize göz diken hainler bir daha o cesareti gösteremeyecek. Millet olarak biz onlara hak ettikleri dersi vereceğiz. Türkiye, artık eski Türkiye değil. Güçlenmeye ve kalkınmaya devam ediyoruz. Müslüman aleminin umudu Türkiye ve ülkemiz bu umutlara cevap verecek nitelikle çalışmalar yapıyor. İlçe meydanımızın ismini meclis toplantısı ile değiştirdik. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ismini verdik. Meydanda 249 şehidimizin ismi yazıyor” ifadelerini kullandı.

Programda vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile “Daima nöbetteyiz” mesajı verdi.