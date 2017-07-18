Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Derbent’te 15 Temmuz şehitleri anıldı

Konya’nın Derbent ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Milli Birlik ve Beraberlik Günü programları düzenlendi.

18 Temmuz 2017 Salı 18:53
Derbent’te 15 Temmuz şehitleri anıldı

15 Temmuz Milli İrade Meydanında düzenlenen programlarda dünyaya demokrasi dersi veren, vatanı için canlarından vazgeçen 249 şehit için Kur’an-ı Kerim okundu. 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Milli Birlik günü çerçevesinde düzenlenen programda konuşan Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, “Gerçekten Derbent’te 15 Temmuz gecesi yaşanan duygu ve milli birlik heyecanının 1 yıl sonra da devam ettiğini görmek bizlere gurur veriyor. Hemşehrilerim ile iftihar ediyorum. Nasıl 15 Temmuz’da demokrasiye, insan haklarına, ülkemize ve vatanımıza sahip çıktıysak yine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da söylediği gibi tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet vurgularını yerine getirmek için Derbent olarak daima milli duygular içerisinde hayatımızı devam ettireceğiz” dedi.

İlçeye kazandırılan amfi tiyatroda 15 Temmuz’u unutturmamak adına çeşitli programların yapılmasına devam edileceğini ifade eden Acar, “Derbent’teki birlik ve beraberliğimizin bütün ülkede yaşandığına eminiz. Kardeşliğimiz devam edecek ve bu beraberliğimizi kimse yıkamayacak. Milletimiz, vatanımızı ne kadar çok sevdiğini 15 Temmuz’da bir kez daha gösterdi. Artık bundan sonra ülkemizin düşmanları, ülkemize göz diken hainler bir daha o cesareti gösteremeyecek. Millet olarak biz onlara hak ettikleri dersi vereceğiz. Türkiye, artık eski Türkiye değil. Güçlenmeye ve kalkınmaya devam ediyoruz. Müslüman aleminin umudu Türkiye ve ülkemiz bu umutlara cevap verecek nitelikle çalışmalar yapıyor. İlçe meydanımızın ismini meclis toplantısı ile değiştirdik. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ismini verdik. Meydanda 249 şehidimizin ismi yazıyor” ifadelerini kullandı.

Programda vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile “Daima nöbetteyiz” mesajı verdi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:53
  1. Türkiye
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Tayyip Erdoğan
  5. Konya
  6. Recep Tayyip
  7. Derbent
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mescid'i Aksa'ya polis eşliğinde baskın
    1. Mescid'i Aksa'ya polis eşliğinde baskın
    2. HDP'li 2 milletvekili hakkında..
    3. Dünyayı sarsacak transfer: 222 milyon..
    4. Rusya korkusu bunu yaptırdı!
    5. Mercedes 3 milyon aracını geri çağırdı
    6. Nusaybin'de patlayıcı ve mühimmat ele..
    7. AK Parti MYK toplantısı sona erdi
    8. AB Bakanı Çelik: Katılım müzakereleri..
    9. Otomobille ambulansa çarpan alkolü..
    10. Yangın tatbikatına rüzgar engeli
    11. Çorum’da yetiştiricilere 100 adet..
    12. Irak'tan Rusya'ya çağrı: Bize destek..
    13. Askerliğini yaparken yatağa mahkum oldu
    14. 'Seni görevinin başında değil,..
    15. Hakkari'de bir PKK'lı terörist etkisiz..
    16. Başkan albayrak yağmurdan olumsuz..
    17. "Sagna’nın imzalamasını istiyorum"
    18. Van Büyükşehir Belediyespor’a orta..
    19. Bursa’da yolcu otobüsleri çarpıştı: 4..
    20. “Balıkesir sporda adını dünyaya..
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!