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Depremzede Ayşe nineye sürpriz

Ege Denizi'nde yaşanan depremde Bodrum ilçesinde oturduğu eski evi zarar gören ve çok sevdiği civcivleri yıkılan duvarın altında kalan 87 yaşındaki Ayşe Küçükköse'ye, civciv ve tavuk hediye edildi.

30 Temmuz 2017 Pazar 15:34
Depremzede Ayşe nineye sürpriz

Ege Denizi'nde yaşanan 6,5 büyüklüğündeki depremde Bodrum ilçesinde oturduğu eski evi yıkılan ve çok sevdiği civcivleri yıkıntıların altında kalarak telef olan 87 yaşındaki Ayşe Küçükköse'ye, civciv ve tavuk hediye edildi.

Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu Muğla Şubesi üyesi bir grup, Ayşe Küçükköse'yi depremin ardından yaşadığı kızının evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Anadolu Ajansının (AA) haberi üzerine harekete geçen federasyon üyeleri, civcivleri telef olan ve bunun üzüntüsünü yaşayan Küçükköse'ye civciv ve tavuk getirdi. Küçükköse, civcivleri görünce büyük sevinç yaşadı.

Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu Muğla Şubesi Başkan Yardımcısı Soner Kurnaz, yaptığı açıklamada, basında yer alan haberleri gördüklerini ve Küçükköse'yi mutlu etmek için bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Kurnaz, "Ayşe teyzeyi ziyaret etmeye karar verdik. Onun acısını biraz dindirmek için anneleriyle birlikte 7 civciv, tavuk ve horoz getirdik." diye konuştu. Kurnaz, Ayşe Küçükköse'nin civcivleri görünce sevinmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi.

Ayşe Küçükköse de deprem gecesi çok kötü şeyler yaşadığını, duvarların altında kalmaktan damadı sayesinde kurtulduğunu söyledi.

Depremde baktığı bazı civcivlerinin enkaz altında kalarak telef olduğunu ifade eden Küçükköse, "Civcivlerimi kurtaramadım. Bunları şimdi görünce çok sevindim. Bana hoş vakit geçirtecek bir hediye oldu. Çok mutlu oldum." diye konuştu.

Civcivlerle tavuk ve horoz, daha sonra yıkılan evin bahçe kısmındaki kümese konuldu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 15:34
  1. Türkiye
  2. Muğla
  3. Ege
  4. Ege Denizi
  5. Bodrum
  6. Anadolu Ajansı
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