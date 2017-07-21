Depremin en net fotoğrafları!

Ege Denizi'ndeki 6.6 büyüklüğündeki depremin en fazla etkilediği Yunanistan'ın Kos adasında, havadan çekilen fotoğraflar sarsıntının dehşetini net şekilde gösterdi.

Associated Press (AP) ve Anadolu Ajansı, insansız hava aracı kullanarak yerle bir olan binaları görüntüledi. En sarsıcı fotoğraf, boydan boya yarılan rıhtımdan geldi. Yunan televizyonları da, rıhtımdaki büyük çatlağı ekrana taşıdı.

Birçok binanın yıkıldığı adanın meydanında yer ala Defterdar Camii'nin minaresi de sarsıntı anında çöktü. Caminin yanındaki kafetaryanın üstüne düşen minare, biri Türk vatandaşı iki can kaybına yol açtı.

Yıkılan yerlerden biri de tarihi bir kilise.

Yunan sismoloji dairesi depremin büyüklüğünü önce 6.9 olarak verdi, daha sonra bu 6.2'ye çekildi.

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras’ın, ilerleyen saatlerde adaya gelmesi bekleniyor.