Depremin ardından dehşet verici görüntüler!
Tayvan'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede büyük hasarın meydana geldiği görüntülendi.06 Şubat 2018 Salı 21:23
Tayvan'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, derinliği 9.5 kilometre olarak ölçülen dteprem nedeniyle tsunami uyarısı yapılmadı.
Merkez, depremin merkezinin de, Hualian kentine 21.4 kilometre, Yilan kentine 66.8 kilometre, Puli kentine de 75.3 kilometre uzaklıkta belirlendiğini açıkladı.
Depremde bir otelin çöktüğü belirtildi.
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