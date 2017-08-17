Depreme karşı kentsel dönüşüme hızla devam

MUHAMMED UZUN / İSTANBUL - Marmara başta olmak üzere tüm Türkiye’nin hafızasında 17 Ağustos 1999’da meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem hâlâ tazeliğini koruyor. Resmi raporlara göre, 17 bin 480 ölüm, 23 bin 781 yaralı vardı. 505 kişi sakat kaldı. 285 bin 211 konut, 42 bin 902 işyeri hasar gördü. Resmi olmayan bilgilere göre ise yaklaşık 50 bin ölüm, ağır-hafif 100 bine yakın yaralı vardı. Yaklaşık 16 milyon insan, depremden değişik düzeylerde etkilendi. Biz de depremin 18’inci yıldönümünde, ismini deprem analizleriyle sıkça duyduğumuz Sakarya Müteahhitler Birliği Başkanı ve Tüm İnşaat Müteahhitleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bayrak ile depremi, Sakarya’yı, bu konuda yapılanları ve yapılması gerekenleri konuştuk…

DERS ALAMADIK!

- 18 yılda ne değişti?

Depremden dersler çıkarıldı. Ancak halen depremin izlerinin tam olarak silinmediğini görüyoruz. Sakarya’da orta hasarlı diye adlandırılan hasar durumu tam olarak tespit edilemeyen binalar mevcut. Yüzlerce 4 veya 5 katlı binada binlerce insanımız yaşıyor. Yıkılmayan, yıkılamayan binalar için hak sahiplerinin mağdur olmayacağı bir düzenlemeye ihtiyaç var. 17 Ağustos depreminin üzerinden geçen 18 yıl bizlere şunu da gösterdi. 17 Ağustos 1999’da depremde ağır hasar görmüş Sakarya’nın yalnızlığını. Van ve sonrasında deprem yaşayan kentlerin yarasının ne kadar hızlı sarıldığına tanıklık ettik. 99 Marmara depreminde hükümet depremzedenin yanında değildi. Sonrasında gördük ki hükümetlerin tavrı yaşanan felaketin acısını hafifletiyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Van depreminde Başbakanımızdı. O gece Van’a devletin sıcak eli uzandı. 99 depreminde uzunca bir süre yardım uzatacak bir el bekledik.

ALLAH YAŞATMASIN

- O gecede neredeydiniz?

Kendi yaptığımız 4 katlı apartmanın en üst katında yaşadım. Adapazarı’ndaki apartmanımızda, evde tek başıma uyurken yakalandım depreme. Beşik gibi bir sallantıyla uyandım.Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın.

- 17 Ağustos ve 12 Kasım Marmara depremlerinde bunca bina neden yıkıldı?

Denetimsizlik, herkesin kafasına göre bina imal etmesi diye özetlenebilir. Herkes kendine göre malzeme veya dayanıklılık kriterleri belirleyerek binalar inşa ediyordu. Yapı denetim, zemin etüdü veya bilimsel verilerle hazırlanan bir standart yoktu. Müteahhit vicdanıyla orantılı demir, çimento kullanıyordu. Mülk sahibi kendi bütçesine göre harcına çimento katıyordu. Binalar yönetmelikle değil, müteahhidin kriterlerine göre yapılıyordu.

ÖNCEDEN BİLİNİR Mİ?

- Depremler, önceden tespit edilebilir mi?

Depremin önceden bilinip bilinmeyeceği konusunda bir yorumda bulunmam doğru olmaz. Birincisi Allah’ın takdiridir afetler. İkincisi bu konuyu araştırması gerekenler bilim insanlarıdır. İşinin ehli olan insanların bu konularda konuşmasının daha doğru olacağı kanısındayım. Belirli büyüklükteki bir depremin ne zaman olacağını söylemek oldukça güçtür diye düşünüyorum. Ancak buradaki güçlük, bu depremin oluşma zamanı ile bu tür habercilerin görünmeye başladığı zaman süresidir. Belli matematik işlemleri ile tahmini bir süre verilebilir.

NE KADAR HAZIRLIKLIYIZ?

- Bodrum’daki depremler ve İstanbul’da yaşanacak büyük depremin yakınlaştığı iddialar hakkında ne söyleyeceksiniz?

Geçmişten günümüze meydana gelen depremlere baktığımızda sürenin daraldığı söylenebilir. Sakarya 1948, 1967 ve 1999 depremlerini yaşamış. Yani 20-30 yıl aralığında periyodik depremlerin olduğu görülüyor. Buradan bakarsak depremin yaklaştığını söyleyebiliriz. Depremin yaklaşıp yaklaşmadığından ziyade depreme ne kadar hazırlıklıyız bunu da tartışmamız lazım.

- Riskleri aza indirmek için neler yapılması gerekiyor?

Ülkemizde 2000 yılından önce yapılan binaların rastgele yapıldığını, herkesin kendi belirlediği standartlara göre imalatlar yaptığı gerçeğinden hareketle ciddi dönüşüme ihtiyaç var. Depremi iliklerine kadar yaşamış Sakarya’da deprem yönetmeliğine uygun 3 katlı binalar üretiyoruz. Kontrol edilen ve standardı yüksek binalar. Ancak depremi yaşamış çok katlı binalar yanı başımızda duruyor. Bu durumun düzeltilmesi lazım.