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Depremden sonra Google aramaları patladı

Gökova Körfezi'nde saat 01.31'de 6,3 büyüklüğünde kaydedilen deprem sonrası Google'da en çok aranan konu deprem oldu. Google Trendler verilerine göre 'deprem' konu başlığı Türkiye'de 1 milyonun üzerinde, Yunanistan'da ise 50 binin üzerinde aratıldı.

21 Temmuz 2017 Cuma 09:29
Depremden sonra Google aramaları patladı

Ege Denizi'nin Muğla açıklarında saat 01.31'de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 8,6 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından saat 01.52 ile 02.23 arasında 4 artçı deprem daha kaydedildi.

Depremin ardından hem Türkiye’de hem de Yunanistan’da en çok yapılan Google aramasının ‘deprem’ olduğu kayıtlara geçti.

 

Google Trendler verilerine göre; Türkiye’de deprem konusu 1 milyonun üzerinde aratılırken, Yunanistan’da ise bu konuyla alakalı 50 binin üzerinde Google araması yapıldı.

Aşağıdaki grafikte de görüldüğü üzere, depremle ilgili Google aramasının saat 01’den itibaren tavan yaptığı görülüyor.

 

Gökova Körfezi'nde saat 01.31'de 6,3 büyüklüğünde kaydedilen depremde Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda iki kişi hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 09:29
  1. Türkiye
  2. Muğla
  3. Google
  4. Ege Denizi
  5. Yunanistan
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