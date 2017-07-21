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Depremde tarihi caminin minaresi yıkıldı

Ege Denizi’nde meydana gelen depremde Kos Adası'ndaki Defterdar İbrahim Efendi Camii’nin minaresi yıkıldı.

21 Temmuz 2017 Cuma 07:18
Depremde tarihi caminin minaresi yıkıldı

Ege Denizi’nde meydana gelen deprem Yunan adalarında da hasara yol açtı. Depremden en çok etkilenen İstanköy (Kos) Adası'ndaki bir caminin minaresi yıkıldı, büyük hasar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Datça ile Kos Adası arasında meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya neden oldu.

Deprem sırasında Kos’un merkezinde bulunan Defterdar İbrahim Efendi Camii’nin minaresi yıkıldı, caminin içi, dışı ve bahçesinde de büyük hasar meydana geldi. Halen faaliyette olan cami, 1724 yılında Defterdar İbrahim Efendi tarafından yapılan, Platani köyündeki cami ile birlikte adada açık olan ve namaz kılınabilen iki camiden biri durumundaydı.

Bu arada, Kos’ta depremin ardından yerli halk ile tatilciler sokaklara döküldü. Büyük korkuya neden olan depremin ardından ilk belirlemelere göre bazı bölgelerde evler yıkılırken, Kos Marina’sının bulunduğu bölgede yollarda derin çatlaklar meydana geldi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 07:18
  1. deprem
  2. Defterdar İbrahim Efendi Camii
  • Ali Karakeseli Ali Karakeseli 2 sa önce
    Bir dakika şimdi. Bar, meyhane sağlam kaldı be camimi yıkıldı. Ne haltlar yeniyor kimbilir orada.
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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