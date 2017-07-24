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Depremde ölen Sinan Kurtoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ege Denizi’nde meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depreme Yunanistan’ın İstanköy (Kos) Adası’nda yakalanan ve hayatını kaybeden Sinan Kurtoğlu, memleketi İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:45
Depremde ölen Sinan Kurtoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz cuma gecesi Ege Denizi’nde meydana gelen depremde Yunanistan’ın İstanköy Adası’nda yaşamını yitiren kafe işletmecisi 39 yaşındaki Sinan Kurtoğlu için bugün Beşikçioğlu Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Kurtoğlu’nun babası Ali Kurtoğlu, annesi Simin Kurtoğlu, kardeşi Canan Dereli, eniştesi Ziya Dereli, Hüseyin Mutlu Akpınar, Kurtoğlu’nun akrabaları ve arkadaşları katıldı. Baba Ali ve anne Simin Kurtoğlu taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Sinan Kurtoğlu’nun babası Ali Kurtoğlu, kalabalıktan helallik alarak, "Oğluma doğduğundan beri gözümüz gibi baktık. Oğlumla da bir kez daha gurur duydum. Ne kadar çok seveni olduğunu gördüm’’ dedi. Sinan Kurtoğlu’nun naaşı, Doğançay Mezarlığı’na defnedildi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:45
  1. İzmir
  2. Ege
  3. Hüseyin Mutlu Akpınar
  4. Dereli
  5. Ege Denizi
  6. Yunanistan
  7. Akpınar
  8. Kos
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