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Deprem uzmanından uyarı: 3 hafta sürebilir

Tanınmış deprem profesörü Prof. Dr. Ahmet Ercan, "artçı depremler gün boyu, ayrıca gelecek 3 hafta yoğun olarak sürecektir. Bunların büyüklükleri 5.2’ye dek varabilir" diye konuştu.

21 Temmuz 2017 Cuma 07:35
Deprem uzmanından uyarı: 3 hafta sürebilir

Prof. Dr. Ahmet Ercan ''Depremin süresi 16-17 saniyedir. Bu uzun bir süredir'' diyen Ercan, depremin yaklaşık 3-4 atom bombası gücünde olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ercan, "Bu depremin ana deprem olduğu, ardından daha büyük bir depremin gelmesinin şaşırtıcı olacağı kanısındayım. Artçı depremler gün boyu, ayrıca gelecek 3 hafta yoğun olarak sürecektir. Bunların büyüklükleri 5.2’ye dek varabilir" diye konuştu.

Jeofizik profesörü, deprem bilimci Prof. Dr. Ercan, bu depremin belirtisinin 3-4 yıl önce başladığını belirterek, "Karada ile Gündoğan arasındaki, Bodrum’u kesip geçen bir depremcik etkinliği vardı. Deprem bu kırıkla Gökova kırığının kesim yerinde olmuştur. Ve bu düşüntü türünde bir kırıktır, yanal atımlı değildir. İlk kez deniz sularında bir süpürtü (tsunami) gördük. Bunun yüksekliği 1 metreye kadar varabildi ve karaya doğru ilerledi. Teknelere zarar verdi ve tekrar geri çekildi. Bundan daha büyüğü artık gelemez. Çünkü düşey atım çok büyük değildi. Burada olabilecek en büyük deprem 7- 7.2 büyüklüğünde olabilirdi. 6.3’lük deprem ile bu gerginlik boşaldı. Bu büyük oranda bundan sonra büyük bir deprem olasılığını azaltmıştır. Bunun oranı yüzde 20’nin altındadır. Bölgede artıçı depremler ise sürecektir. Bu deprem özellikle İstanköy adasında etkili olmuştur" dedi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 07:35
  1. ege depremi
  2. artçı depremler
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