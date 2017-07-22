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Deprem uzmanından korkutan açıklama! Marmara Denizi...

Deprem Uzmanı Kadir Sütçü, Marmara Denizi'nin mevsim normallerinin üzerinde ısınmasının, büyük deprem habercisi olabileceğini söyledi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 14:59
Deprem uzmanından korkutan açıklama! Marmara Denizi...

Sütçü, deniz ısınmasının ve kayaç hareketlerinin büyük depremi 1 ay önceden haberdar ettiğine değinerek, “Bunun çok iyi takip edilmesi gerekiyor. Eğer bu, gelecekte, ağustos veya eylül aylarında büyük bir deprem çağrıştıracaksa bunun işareti verilmiş durumda” ifadelerini kullandı.

Gökova Körfezi olan 6.6 büyüklüğündeki depremi 13 saat önceden bildiğini iddia eden Deprem Uzmanı Kadir Sütçü, Adil Tek'in yaptığı süper hücre tanımında 'Marmara denizinin suyunun sıcaklığının yükseldiğini' söylediğini hatırlatarak, “Eğer mevsim normalleri üzerinde bir sıcaklık varsa bunun ölçülmesi ve grafik halinde halka duyurulması gerekiyor. Dikkate değer bir bilgidir çünkü denizin ısınması demek Aslan Fay yani Marmara fayının hareket etmesi demektir. Denizin aşırı sıcaklığının nem oluşturması, bu nemle beraber kuzeyden gelen serin havayla çarpışıp süper hücreyi oluşturduğu tespiti yazıyor. Bu tespit doğru değil ama Marmara denizinin ısınması varsa bunu dikkate alıyoruz. Burada değerler yüksek çıkarsa o zaman 18 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul'da 6 bin 726 şimşek çakması ve yıldırımların düşmesi de iyi değerlendirilmesi gerekir. Bu da kayaçların birbiriyle oynadığını gösteriyor. O zaman Marmara'da bir tehlike mi var? diye kandilli Meteoroloji uzmanlarına sormak istiyorum. Bu konuda halkı aydınlatmaları lazım. Karınca laboratuvarındaki bulgulara göre herhangi bir tehlike olmadığını söyleyebilirim ama gelecekte bunu söylemek mümkün değil” diye konuştu.

Sütçü, deniz ısınmasının ve kayaç hareketlerinin büyük depremi 1 ay önceden haberdar ettiğine değinerek, “Bunun çok iyi takip edilmesi gerekiyor. Eğer bu, gelecekte, ağustos veya eylül aylarında büyük bir deprem çağrıştıracaksa bunun işareti verilmiş durumda” ifadelerini kullandı. 


Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 14:59
  1. Deprem Uzmanı Kadir Sütçü
  2. büyük istanbul depremi
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